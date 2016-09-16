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Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu

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  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 14:11 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 16:40
Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Serkan Kırıntılı
Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Serkan Kırıntılı

'un deneyimli kalecisi , Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.

'nın resmi internet sitesinden açıklanan Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu adayları arasında yer alan , yapılan oylamanın ardından oyların yüzde 43'ünü alarak zirveye çıktı.

lu Karim El Ahmadi oyların yüzde 34'ünü elde ederek ikinci, Olympiakos'ta forma giyen Esteban Cambiasso ise oyların yüzde 8'ini alarak 3'üncü oldu.

, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilmişti.

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