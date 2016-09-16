Fenerbahçe'den Tarık Akan için başsağlığı mesajı

Fenerbahçe Kulübü, sanatçı Tarık Akan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sinemasının usta oyuncularından, sevilen sanatçı Tarık Akan'ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik." denildi.
Açıklamada ayrıca, Tarık Akan'ın 100'ün üzerinde filmde rol aldığı belirtilerek, "Uluslararası sinema festivallerinde ödülleri bulunan Tarık Akan'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.