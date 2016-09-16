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'den için başsağlığı mesajı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 16.9.2016 11:45 Güncelleme Tarihi: 16.9.2016 11:45
Fenerbahçe'den Tarık Akan için başsağlığı mesajı
Fenerbahçe'den Tarık Akan için başsağlığı mesajı

Kulübü, sanatçı 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sinemasının usta oyuncularından, sevilen sanatçı Tarık Akan'ı kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle öğrendik." denildi.

Açıklamada ayrıca, 'ın 100'ün üzerinde filmde rol aldığı belirtilerek, "Uluslararası sinema festivallerinde ödülleri bulunan 'a Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat camiasına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

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