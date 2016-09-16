Souare, sahalardan uzun süre uzak kalacak

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta forma giyen Senegalli futbolcu Pape Souare, geçirdiği trafik kazasının ardından sahalardan en az 4 ay uzak kalacak.

Londra ekibinin teknik direktörü Alan Pardew, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Souare'nin geri dönüşüyle ilgili herhangi bir kaygılarının bulunmadığını belirterek, "Kalça kemiğinde kırık var. Kendisi 4-5 belki de 6 ay sonra aramıza dönmeli ve koşuyor olmalı." ifadelerini kullandı.

Geçen sezonun devre arasında Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 26 yaşındaki savunmacı, 11 Eylül'de aracıyla trafik kazası geçirmiş ve ambulans helikopterle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.