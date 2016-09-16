Yazarlar Zorya - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ilk maçında Ukrayna'nın Zorya takımıyla 1-1 berabere kaldı. İşte spor yazarlarının maçla ilgili yorumları...

LEVENT TÜZEMEN: Şifre Van Persie!

Advocaat Fenerbahçe'nin başında 6 maça çıktı ve hala iskeletini kuramadı. Neden bu arayış?

Advocaat'ın en büyük sorunu kadro tercihinde istikrarı yakalayamaması... Hollandalı hoca sürekli arayış içinde olduğundan Fenerbahçe her maça farklı 11 ile çıkıyor. Zorya maçının ikinci yarısında oyuna giren isimler ilk 11'de olmalıydı. Özellikle Van Persie maça kafadan başlamalıydı. Fenerbahçe'nin üstünlük kurduğu ve rakibe baskı uyguladığı ikinci yarıda en büyük etken Van Persie idi... Hollandalı güçsüz olabilir ama rakip defans önünde top tuttuğu için Fenerbahçe hücuma çok adamla çıkmayı ikinci yarıda başardı. Sow duvar olmasını bilmediğinden ilk yarıda Fenerbahçe rakipten kontraatak yememek için defans güvenliğini ön plana çıkardı.

Fenerbahçe'nin eksiği nerede?

Fenerbahçe hala orta alanda oyunu yönetecek ve yönlendirecek oyuncunun sıkıntısını yaşıyor. Advocaat, Salih'e güvenmiyor. Ozan Tufan, Mehmet Topal ve Souza üçlüsü rakipten top çalan, rakibi karşılayan ve çok koşan bir yapıya sahipler. Ama topu kullanma becerileri, oyunu ters yöne çevirmeleri konusunda kapasiteleri ve yetenekleri sınırlı. Advocaat, 10 numara olarak Van Persie'yi kullanmak zorunda. Çünkü Hollandalı yıldız, Souza-Topal-Tufan üçlüsü ile Sow arasında takımın hücuma etkili kalkması için pas istasyonu olabilecek tekniğe ve kaliteye sahip. Alper Potuk, Stoch gibi oyuncular topsuz oyunu bilmiyorlar. Zaten bu iki oyuncu çıktıktan sonra Fenerbahçe etkili olmaya başladı. Yani Advocaat için iki şifre var: a- Kadro istikrarı. b- Van Persie olmazsa olmaz...

Gidenlerin yeri doldu mu sizce?

Gökhan ve Caner artık Beşiktaş'ta... Geriye dönüp bakmamak lazım. Ama bu ikili ile Hasan Ali-Şener ikilisi arasında futbolun oyun zekası olarak çok büyük fark var. Hasan Ali-Şener fazla bindiriyorlar ama finalde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Advocaat milli takımda da sol bek oynayan İsmail'i kazanmalı, kalitesini tartışmayacağın Van der Wiel'in de performansını yukarı çekmek için çalışmalı. Çünkü tekniği yüksek, dikine hızlı gidebilen ve güçlü olduğunda da sıfıra inip etkili ortalar yapabilen bir kalite Van der Wiel.