Alanyaspor – Trabzonspor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 4 .haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda AytemizAlanyaspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Oba Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren goller 48. dakikada Emre Akbaba, 63. dakikada Guerrier ve 90+1. dakikada Sefa Yılmaz'dan ile geldi. Trabzonspor'dan kiralık olarak Alanyaspor'da oynayan Sefa Yılmaz, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

Bu skorun ardından Alanyaspor ligdeki 2. galibiyetini aldı ve 7 puana yükselirken; yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı. Trabzonspor ise üst üste 3. yenilgisini alarak 3 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor deplasmanda Adanaspor ile karşılaşacakken, Trabzonspor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.

ALANYASPOR 3 - 0 TRABZONSPOR

90' GOOLL! Sefa Yılmaz...

90' Alanyaspor hızlı çıktı. Az adamla yakalanan Trabzonspor'da Bero rakibini indirdi ve sarı kart gördü.

88' Emre Akbaba oyundan çıkıyor ve Sefa oyuna giriyor.

86' Castillo sol kanatta ilerlemek istedi. Alanyaspor savunması izin vermedi.

85' Sol kanatta Uğur Demirok rakibini indirdi. Uğur sarı kart gördü.

84' Trabzonspor'da bir kart daha çıktı. Onazi rakibine arkadan yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

82' Ibanez, Daniel Candeias'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

81' Deniz Vural düdük çalmadan topu başlattığı için sarı kart gördü.

75' Castillo sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruşunda top savunmaya çarptı.

74' Karşılaşma Haydar'ın kale vuruşuyla başlıyor.

73' Karşılaşmanın hakemi su molası verdi.

67' Mustafa Yumlu oyundan çıktı. Dame N'Doye oyuna dahil oldu.

64' Mehmet Ekici oyundan çıkıyor. Yerine giren isim ise Okay Yokuşlu

63' GOOLL! Guerrier.. Hücuma hızlı çıkan Alanyaspor'da Guerrier ceza alanında topla buluştu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Guerrier, düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara gönderdi

60' Donald Guerrier, Onur Kıvrak'ın önde olduğunu gördü. Orta sahanın gerisinden yaptığı vuruşta top auta çıktı.

59' Donald Guerrier, Castillo'ya yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

54' Alanyaspor'da Isaac Sackey sakatlığı sebebiyle oyundan alındı. Taha Yalçıner oıyunda

50' Alanyaspor Emre ile bir kez daha hızlı çıktı. Pasında top Vagner Love ile buluşmadı.

49' GOL! Emre Akbaba... Emre Akbaba ceza sahası dışında topla buluştu. Uzak mesafeden sol ayakla sert vuruşunda topu ağlara gönderdi. Alanyaspor 1-0 önde

48' İkinci yarı çok hızlı başladı. Trabzonspor'da Suk, sol çaprazdan plasesinde top direğin yanından dışarı çıktı.

47' İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Alanyaspor'dan geldi. Donald Guerrier, ceza sahasının hemen dışından vuruşunda top Onur'da kaldı.

46' Maçın ikinci devresi Alanyasporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

Hakem düdüğü çaldı ve ilk yarı 0-0 sona erdi

45' Karşılaşmanın ilk yarısına en az 2 dakika eklenecek.

37' Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda Uğur Demirok kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

36' Trabzonspor Mehmet Ekici ile çok tehlikeli geldi. Bero'nun sağ taraftan topu getirdi ve Mehmet'e aktardı. Mehmet Ekici'nin yerden düzgün vuruşunda Haydar topu kornere çeldi.

34' Emre sol taraftan hızlı çıktı ve topu Donald Guerrier'e aktardı. Mustafa Yumlu'nun yaptığı müdahale tehlikeli Alanyaspor atağını önledi.

28' Alanyaspor inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Ba, ceza sahasında sağ çaprazdan sol köşeye vuruşunu yaptı ve top az farkla dışarı çıktı.

23' Mehmet Ekici'nin köşe vuruşunda Mustafa Yumlu kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

19' Onazi ceza sahasının hemen dışından kaleyi tam karşıdan gören yerden şutunu çekti. Top az farkla üstten auta çıktı.

18' Emre çok hızlı atağa çıktı. Uğur'dan sıyrıldı ve sağ kanattan ortasını yaptı ancak top Onur Kıvrak'ta kaldı.

15' Mehmet Ekici'nin derinlemesine pasında Hyun-Jun Suk ceza sahası içinde topla buluştu. Sağ çaprazdan vuruşunda Alanyaspor kalecisi Haydar golü engelledi.

14' Mehmet Ekici, rakibin hızlı çıkmasını engellemek için orta alanda yaptığı müdahale sonucunda sarı kart gördü.

11' Emre Akbaba'nın ortasında savunma topu taça gönderdi.

10' Alanyaspor'da Donald Guerrier sağ kanatta Ibanez'in müdahalesiyle yerde kaldı. Serbest vuruş kullanılacak.

5' Trabzonspor tehlikeli geldi. Suk, sağ kanatta topla buluştu. Ceza sahasına girer girmez sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Haydar son anda çıkardı.

1' Hakem düdüğü çaldı ve maç başladı.

?Hakem: Halil Umut Meler

Stat: Oba Stadı

Saat: 18:00

Yayın: LİG TV

Alanyaspor: Haydar, Gassama, Omeruo, Ba, Nskala, Isaac Sackey, Deniz Vural, Candeias, Emre, Guerrier, Vagner Love

Trabzonspor: Onur, Durica, Mustafa Yumlu, Uğur Demirok, Ibanez, Aytaç, Mehmet Ekici, Onazi, Bero, Castillo, Suk

2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da yeni transferler Matus Bero ve Luis Ezequiel Ibanez, ilk 11'de görev yaptı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında 2-0 yenildikleri Osmanlıspor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliğine gitti.

Yanal, defanstaki Okay Yokuşlu'nun yerine Ibanez'e, orta sahada ise Yusuf Erdoğan'ın yerine Bero'ya forma verirken, geçen hafta ilk kez 11'de oynayan Güney Koreli yeni transfer Hyun Jun Suk da sahadaki yerini aldı.

Yeni transferlerden Ramil Sheidaev ile Serge Akakpo'yu 18 kişilik kadroya dahil etmeyen Yanal, Senegalli futbolcu Dame N'Doye'u ise yedek kulübesinde oturttu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar ise Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadıkları ve golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın kadrosunda bir değişiklik yaptı. Kalpar, orta sahada Ismail Aissati'nin yerine Deniz Vural'a görev verdi.

- ALANYA OBA STADI'NDA İLK MAÇ

Süper Lig'in yeni takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Alanya Oba Stadı'nda ilk kez seyircisiyle buluştu.

Sezonun ilk maçında Beşiktaş deplasmanına gider turuncu-yeşilliler, ikinci haftada Alanya Oba Stadı'nın bakımda olması nedeniyle Antalyaspor ile yaptığı karşılaşmayı rakibinin sahasında oynadı. Aytemiz Alanyaspor, 3. haftada ise deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmıştı.

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de karşı karşıya geldi.

- STADIN YARISI DOLDU

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada, stadın yarısı doldu.

Ev sahibi ekip taraftarları, 10 bin 842 bin kişi kapasiteli Alanya Oba Stadı'nın yarısını doldururken, tribünlerdeki boşluklar dikkati çekti. Müsabakayı ayrıca, 250'ye yakın Trabzonspor taraftarı da izledi.

Bu arada mücadele öncesinde emniyet birimlerinin stat çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.