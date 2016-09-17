Defans görünümlü forvet

Bu sezon oynadığı 5 maçta rakiplerin ataklarını 54 kez durduran Kjaer, ligde Kayseri, Avrupa Ligi’nde de Zorya maçlarında attığı gollerle skoru 1-1’e getiren isim oldu!

Fenerbahçe'nin 'Sarı fırtına'sı Simon Kjaer, bu sezona damga vuracak gibi görünüyor… Geçen yıl geldiği sarı-lacivertli takımda sezonu 45 maçta ceza sahası dışından attığı 2 golle tamamlayan Danimarkalı savunmacı, bu yıl 5 maçta 2 gole ulaştı. 1'i Süper Lig, 4'ü Avrupa olmak üzere 5 maça çıkan Kjaer, 344 dakikada rakiplerin ataklarını 54 kez durdururken, attığı 2 gol ve yaptığı bir asistle de takımın forvetlerine nispet yaptı.



TAKIMA UMUT AŞILADI

Kjaer ligde 3-3 biten Kayseri maçında attığı golle skoru 1- 1'e getirirken gördüğü kırmızı kartla takımı 10 kişi bırakmıştı. Kadıköy'de 2-1 kazanılan Monaco maçında yaptığı asist ile takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Danimarkalı yıldız, Zorya maçında ise Fenerbahçe'yi adeta ipten aldı. Tam her şey bitti derken 90+6. dakikada sahneye çıkan Kjaer, kullandığı frikikte top barajdan dönmesine rağmen takipçiliğini gösterdi ve uzaktan şutla takımını beraberliğe taşıdı ve gelecek için umut oldu.



BİR GÖRÜŞ: ÖMER ÜRÜNDÜL



Diğerleri nerede!

Kjaer deneyimli bir stoper… Herşeyden önce de profesyonel. Geçen sene transfer olduktan sonra uyum sürecini çabuk atlatıp, takıma gerekli katkıları yaptı. Bu sene de devam ediyor. Fenerbahçe'deki esas sorun yıldız ve önemli isimlerin fiziki yetersizlikleri. Geçen seneye genel olarak bakıldığında en faydalı oyuncu ön liberoda Mehmet Topal'dı ve şimdi de stoper Kjaer'den bahsediyoruz. Diğerleri nerede o önemli.