Galatasaray taraftarı, F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel’in geçen yıl Kadıköy’de berabere biten derbi sonrası yaptığı, “Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin” sözlerini hatırlattı

Cezası nedeniyle F.Bahçe'nin Zorya maçında forma giyemeyen Lens dün Lig TV'de soruları yanıtladı. Ukrayna deplasmanında son dakikada atılan golle alınan 1 puan için "Harika" yorumunu yapan Lens, "Maçtan önce bana 1 puan alacaksınız deselerdi harika olur derdim. 1 puana mutlu olmalıyız. Çok zor maçlar bizi bekliyor, gruptan çıkmalıyız" dedi. Bu açıklamalar sonrası Galatasaray taraftarı sosyal medyayı salladı. Sarıkırmızılılar, F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel'in geçen sezon Kadıköy'de berabere biten maç sonrası yaptığı "Allah bize beraberliğe sevinmeyi nasip etmesin" açıklamaları ile ironik tweetler atıp, "Lens'i duydun mu Volkan" dediler... Lens ayrıca şunları söyledi:

Türk futbolunu tanımaya çalışıyorum, bu ligde çok önemli yıldızlar olduğunu biliyorum.

Sezon öncesi kampında olmak isterdim. Umarım en kısa zamanda sisteme uyum sağlayıp, takım için iyi bir futbolcu olurum.

Bundan önce sağda, solda, kanatta, forvette, 2 forvetin biri olarak da oynadım. Gerekirse ve ihtiyaç olursa 10 numara bile oynarım.