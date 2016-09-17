Galatasaray - Rizespor canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray kendi sahasında Rizespor'u konuk ediyor.

Kayseri beraberliği ile bu sezonki ilk firesini veren G.Saray, Rize galibiyetiyle birlikte yeni bir hava yakalamak istiyor. Beşiktaş derbisi öncesindeki son sınavını kazanarak moral bulmak isteyen sarıkırmızılılar, ayrıca maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturma şansına da sahip. Rakiplerinden önce sahne alacak olan Aslan, böylece baskı oluşturma imkânına da elinde bulunduruyor.

Teknik Direktör Jan Olde Riekerink kadroda büyük bir revizyona gitmeyecek. Kayseri karşısında sahaya çıkan ilk 11'i aynen sahaya sürmeye hazırlanan Hollandalı çalıştırıcı, sakatlıktan kurtulan Cavanda konusundaki son kararını henüz vermiş değil. Belçikalı yıldız, yedek beklese bile mücadelenin gidişatına göre oyunun ilerleyen dakikalarında forma giyecek.

İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk İnan, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink



ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Ümit, Oboabona, Petrucci, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman