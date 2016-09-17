Trabzonspor'un eski yıldızı Cengiz Akçay'ın acı günü!

Trabzonspor'un eski futbolcularından Cengiz Akçay'ın kızı Gizem Akçay (24), yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak hayatını kaybetti.

Trabzonspor'un eski futbolcularından Cengiz Akçay'ın kızı ve Trabzonsporlu eski futbolcular Derneği Başkanı İlyas Akçay'ın yeğeni Gizem Akçay 24 yaşında hayatını kaybetti.

Gizem Akçay'ın kanser hastası olduğu ve Samsun'da tadavi gördüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenildi.

Gizem Akçay'ın cenazesi bugün (17 Eylül Cumartesi) Trabzon Hatuncuk Hatun Camiinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Bostancı mezarlığında toprağa verilecek.

TRABZONSPOR'DAN MESAJ

Bordo mavili kulüp Gizem Akçay'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak sosyal medyahesabı üzerinden mesaj yayınlayarak "Eski futbolcumuz Cengiz Akçay'ın kansere yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybeden kızı Gizem Akçay'a Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta da sosyal medya üzerinden Gizem Akçay'ın vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınlayarak şunları söyledi; "Trabzonspor'umuzun oyuncularından Cengiz Akçay kardeşimizin gencecik kızı kansere yenik düştü. Kızımıza rahmet,ailesine başsağlığı dilerim."