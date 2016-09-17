Ukraynalı holiganlara dava açıldı

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Odessa kentinde Zorya Luhansk takımı ile karşı karşıya geldiği maç öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle taşkınlık çıkaran Ukranyalı holiganlar hakkında dava açıldı.

Fenerbahçe'nin Ukrayna'nın Odessa kentinde Zorya Luhansk takımı ile karşı karşıya geldiği maç öncesi Türk taraftarlarının uğradığı saldırı ile ilgili görüntüler Ukrayna medyasında yer aldı. Maç öncesi çıkan olaylarda yedi Türk taraftarın yaralandığı, 14 Ukraynalı holiganın gözaltına alındığı bildirildi. Şehir merkezinde Deribasovskaya Caddesi'nde bir restoranın bahçesinde oturan Fenerbahçeli taraftarların bazılarında, uğradıkları saldırı sonrası çeşitli yerlerinde kırıklar ve yanıklar oluştu.



Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, saldırgan Ukraynalı taraftarlar hakkında, "holiganlık" ve organize saldırı suçlarından 12 yıl hapis istemiyle dava açıldı.