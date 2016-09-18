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Akhisar Bld - canlı anlatım

  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 18:42 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 19:29
Akhisar Bld - Beşiktaş canlı anlatım
Akhisar Bld - Beşiktaş canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu 4. haftasında Akhisar ile kozlarını paylaşıyor. Lig'de 7 puanı bulunan Beşiktaş, 3 puanı bulunan Akhisar deplasmanında galibiyet arıyor.

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AKHİSAR BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ

Akhisar Belediye: Fatih, Lopes, Serdar, Caner, Ömer, N'Guemo, Custodio, Sami, Vaz Te, Soner, Rodallega

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, , Olcay, Cenk

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