Akhisar Bld - Beşiktaş canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu 4. haftasında Akhisar ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Lig'de 7 puanı bulunan Beşiktaş, 3 puanı bulunan Akhisar deplasmanında galibiyet arıyor.
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AKHİSAR BEŞİKTAŞ MAÇININ 11'LERİ
Akhisar Belediye: Fatih, Lopes, Serdar, Caner, Ömer, N'Guemo, Custodio, Sami, Vaz Te, Soner, Rodallega
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Quaresma, Talisca, Olcay, Cenk