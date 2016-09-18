Akhisar Bld - Beşiktaş maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.Siyah beyazlı takım mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaştı.Siyah beyazlı takım mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 10'a yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

90' Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika eklenecek.

85' Muğdat hızlı bir şekilde çıktı. Rakibini geçti ve yerde kaldı. Hakem devam kararı vermesinin ardından itiraz sebebiyle Rodallega sarı kart gördü.

83' Soner Aydoğdu oyundan çıktı. Muğdat Çelik oyunda

83' Cenk Tosun oyundan alınıyor. Aboubakar yerine dahil oldu.

77' N'Guemo uzak mesafeden şutunu çekti. Top yandan auta çıktı.

74' Sami oyundan çıkıyor. Özer Hurmacı oyuna giriyor.

72' Gökhan İnler oyundan çıkıyor. Adriano giriyor.

69' Ömer Bayram sol kanattan çok hızlı gitti. Rakiplerini geçen Ömer, Quaresma tarafından düşürüldü. Akhisar Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

68' Onur ceza sahası içinde sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yan ağlarda kaldı.

67' Kullanılan serbest vuruşta Fabri topu yumrukladı. Korner

66' Miguel Lopes sağ kanatta Talisca tarafından düşürüldü. Akhisar Belediyespor serbest vuruş kullanacak.

63' Talisca, sağ kanattaki Quaresma'ya topu göndermek istedi. Hızlı bir top oldu ve dışarı çıktı.

61' Serdar Kesimal orta alanda Cenk'i düşürdü ve sarı kart gördü.

60' Olcay Şahan oyundan çıktı. Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

59' Gökhan Gönül, Sami'ye arkadan yaptığı hareket sonucunda sarı kart gördü.

52' Marcelo ise pozisyonun öncesinde kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakeme itiraz etti. Hakem, Marcelo'ya sarı kart gösterdi.

49' Rodallega'nın pasında sağ kanatta Vaz Te topla buluştu. İçerye çevirdiği topa Marcelo dokundu.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Akhisar Belediyespor başladı.

Karşılaşmada ilk devrenin son düdüğü çaldı Akhisar Belediyespor 0-2 Beşiktaş

45+1' GOOLL! Rodallega (KK).. Caner kullanılan serbest vuruşta kaleye doğru topu kesti ve Rodallega'nın kafasından seken top ağlarla buluştu.

45' Quaresma sağ kanattan ceza sahasına girerken yerde kaldı. Hakem faul kararını verdi. Ömer Bayram sarı kart gördü.

42' Qauresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Fatih Öztürk çıktı ve topa sahip oldu.

41' Cenk topu kazandı ve sağ tarafta Quaresma'ya aktardı. Quaresma'nın ortasında savunma topu kornere attı.

40' Miguel Lopes sağ kanatta Olcay'dan şık bir şekilde sıyrıldı. Sağ çaprazdan vuruşunda top dışarı gitti.

39' Ömer'in sol kanattan pasında Rodagella ceza alanında topa dokunamadı. Sonrasında ceza sahasının hemen dışında Custodio topla vuruştu. Düzgün ve sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

36' Vaz Te sağ kanatta topu Tosic'ten kurtardı. İçeriye ortasında Marcelo araya girdi.

30' Soner Aydoğdu ceza sahasına girerken Rodagella'nın pasında topla buluştu. Soner'in aşırtma vuruşunda top Fabri'yi geçti ancak kaleyi bulmadı.

25' Ömer Bayram sağ tarafındaki Sami'ye topu verdi. Sami sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Top az farkla auta çıktı.

24' Olcay Şahan'ın pasında Cenk Tosun ceza sahası içinde topla buluştu. Sırtı dönük şekilde topu alan Cenk kaleye dönüp, vuruşunu yaptı. Top Fatih Öztürk'te kaldı.

19' Custodio 'nun ortasında Ricardo Vaz Te ceza sahası içinde kafa vuruşunu yaptı. Top üstten auta çıktı.

14' Ömer sol kanatta Sami'yi topla buluşturdu. Sonrasında Soner topu aldı ve ortasını yaptı. Marcelo bir kez daha araya girdi.

12' Gökhan Gönül hareketlenen Quaresma'ya topu aktardı. Portekizli topa yetişemedi ve doğrudan dışarı çıktı.

10' Hugo Rodallega'nın topuk pasında ceza sahası içinde Vaz Te topla buluştu. Vuruşunda Fabri ayaklarıyla tehlikeyi önledi.

8' GOL! Talisca.. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasına girerken topla buluşan Talisca düzgün bir vuruşla kalecinin yanında topu ağlarla buluşturdu. Beşiktaş 1-0 önde

6' Sol çizgide Talisca topla buluştu. Caner Osmanpaşa'nın müdahalesinde yerde kaldı. Hakem devam kararı verdi.

3' Olcay ile Beşiktaş hızlı çıktı. Sağ tarafta Talisca'yı gördü. Talisca'nın vuruşunda top savunmaya çarptı.

1' Karşılaşmaya Beşiktaş başlıyor. İki takıma da başarılar.

STAT: Manisa 19 Mayıs

HAKEM: Bülent Yıldırım

SAAT: 20:00

YAYIN: LİG TV

AKHİSAR BELEDİYESPOR: Fatih, Lopes, Serdar, Caner, Ömer, Custodio, N'Guemo, Sami, Soner, Vaz Te, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Tolunay Kafkas



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Caner, Atiba, Gökhan İnler, Talisca, Olcay, Quaresma, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Akhisar Belediyespor'a konuk olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, ligde son oynadıkları Kardemir Karabükspor maçının ilk 11'inde 2 değişiklik yaptı.

Güneş, Kardemir Karabükspor müsabakasından farklı olarak Tolgay Arslan'ın yerine Atiba Hutchinson, Ömer Şişmanoğlu'nun yerine ise Ricardo Quaresma'ya ilk 11'de şans verdi.

Beşiktaş'ta daha önceki 3 lig maçında da ilk 11'de sahaya çıkan isimlerden Dusko Tosic, Marcelo, Olcay Şahan ve Cenk Tosun, Akhisar Belediyespor karşısında da ilk 11'de forma şansı bulurken, Tolgay Arslan bu sefer yedek soyundu.

Şenol Güneş, hafta içinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica maçının ilk 11'inde ise 5 değişikliğe gitti.

Bu arada 21 Yaş Altı Ligi'nde Akhisar Belediye Stadı'nda karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, ligde 10 puan ve averajla Galatasaray'ın önünde liderliğe yükseldi.

- SERDAR KESİMAL İLK MAÇINA ÇIKTI

Akhisar Belediyespor'la ikinci maçına çıkan teknik direktörü Tolunay Kafkas, iç sahadaki ilk karşılaşma özelliği de taşıyan mücadelede Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde Douglao'nun yerine Serdar Kesimal, Kadir Keleş'in yerine de Sami'yi sahaya sürdü.

Ege temsilcisinin Fenerbahçe'den transfer ettiği ve sezon başında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Serdar Kesimal, ilk maçına çıktı.

Serdar Kesimal, ligde son olarak 477 gün önce 30 Mayıs 2015'te Fenerbahçe formasıyla Kasımpaşa karşısında 89. dakikada oyuna girmişti.

Teknik direktör Kafkas, defansta sürekli forma şansı bulan Douglao'yu 18 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

- ŞEHİT ER AHMET TEZCAN'A VEFA

Akhisar Belediyesporlu taraftarlar, müsabakadan önce Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri sınırları arasında bulunan Tendürek Dağı'nın Gökçebulak köyü mevkisindeki korucu noktalarına PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan ve cenazesi dün Akhisar'da toprağa verilen Jandarma Er Ahmet Tezcan'ın fotoğrafının bulunduğu bir pankart açtı.

Her iki takım taraftarları "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde tempo tuttu.

Müsabakadan önce Akhisar Beşiktaşlılar Derneği tarafından verilen yemeğe katılan Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, karşılaşmayı Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel'le protokol tribününden izledi.

Beşiktaşlı taraftarların kendilerine ayrılan Gediz kale arkası tribününü tamamen doldurduğu karşılaşmada, Akhisar Belediyesporlu taraftarlar müsabakaya fazla ilgi göstermedi.