Fenerbahçe ile Kasımpaşa 27. maça çıkıyor

İki takım arasında geride kalan lig maçlarının 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı. Rekabette son 7 maçta galip gelen Fenerbahçe'nin 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, lig tarihinde yarın 27. kez karşılaşacak.

İki ekip arasında geride kalan 26 maçtan 21'ini Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı.

Rekabette son 7 karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 60 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonki maçları Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0, Kadıköy'de de 3-1'lik skorlarla kazandı.

EN FARKLI SKORLAR

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Fenerbahçe, 6-2'lik sonuçla elde etti.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 kazanırken, bu sonuç, iki ekip arasındaki 26 müsabaka içinde en farklı skor olarak ortaya çıktı.

Kasımpaşa ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçtan 3-1, 2012-2013 sezonunda kendi sahasındaki karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı.

Bu arada, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç yapmış oldu.

KASIMPAŞA, FENERBAHÇE MAÇIYLA ÇIKIŞ ARIYOR

KASIMPAŞA, 26 MAÇIN 13'ÜNDE GOL ATAMADI

Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde yaptığı 26 maçın 13'ünde gol atamadı.

Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 13 maçta havalandırabilirken, kendi kalesinde ise sadece 3 maçta gol görmedi.

MAÇLAR

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında yapılan lig maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Sezon 1. Maç 2. Maç

------------- -------- ---------

1959-1960 1 - 1 4 - 1

1960-1961 3 - 0 3 - 0

1961-1962 4 - 3 3 - 2

1962-1963 0 - 0 2 - 0 (Beyaz Grup)

0 - 1 3 - 0 (Final Grubu)

1963-1964 3 - 0 2 - 0

2007-2008 2 - 1 3 - 0

2009-2010 1 - 3 1 - 0

2010-2011 6 - 2 2 - 0

2012-2013 0 - 2 3 - 1

2013-2014 3 - 2 2 - 1

2014-2015 3 - 0 2 - 0

2015-2016 1 - 0 3 - 1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Fenerbahçe olarak alınmıştır.