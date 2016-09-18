Galatasaray - Rizespor maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray kendi sahasında Rizespor'u konuk etti.Mücadeleyi sarı kırmızılı takım Eren Derdiyok'un attığı gollerle 2-0 kazandı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Galatasaray, 120 gün sonra Türk Telekom Arena'da taraftarı önüne çıktı. Sarı-kırmızılar 2-0'lık skorla Beşiktaş derbisi öncesinde moral buldu.

Galatasaray'a galibiyeti 6. dakikada harika bir röveşata golüne imza atan Eren Derdiyok, 89. dakikada da kafa vuruşuyla getirdi. Selçuk İnan ise 93. dakikada penaltı vuruşunda direğe takıldı.



Bu galibiyetin ardından Galatasaray puanını 10'a yükseltti. Çaykur Rizespor 4 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'de 24 Eylül Cumartesi Galatasaray ile Beşiktaş, Vodafone Arena'da karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise 25 Eylül Pazar günü Kayserispor'a konuk olacak.

GALATASARAY 2 - 0 ÇAYKUR RİZESPOR



90' Selçuk penaltıdan yararlanamadı. Selçuk'un vuruşunda top sağ direkten döndü.

90' Penaltı! Bruma rakiplerini tek tek geçti ve ceza sahası içinde yerde kaldı. Tolga Özkalfa penaltı kararını verdi.

90' Karşılaşmanın sonuna en az 3 dakika eklenecek.

TÜRK TELEKOM ARENA'DA MUHTEŞEM GOL!

89' GOOLL! Eren Derdiyok... Sneijder sağ kanattan içeriye ortaladı. Eren Derdiyok ceza alanında çok iyi yükseldi ve net bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

88' Sinan'ın pasında Tolga Ciğerci ceza sahasına girdi ce sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Diallo topu kornere çeldi.

85' Etkili kullanılan serbest vuruşta Muslera direk dibinde topu kontrol etmeyi başardı.

84' Recep Niyaz, Selçuk İnan'ın yaptığı hareket sonucu yerde kaldı. Rizespor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

79' Yasin Öztekin kenara geliyor. Sinan Gümüş oyuna giriyor.

76' Atış hızlı kullanıldı. Yasin topla buluştu ve ardından kaybetti. Oyunun durmasının ardından Davide Petrucci oyun içinde Sneijder'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü.

75' Tolga Ciğerci topu Sneijder'e aktarmak istedi. Elle müdahale sonucunda Galatasaray serbest vuruş kazandı.

74' Dhurgham Ismail oyundan çıktı. Recep Niyaz oyuna giriyor.

70' Jakob Jantscher sol çaprazdan plase vuruşu denedi. Top doğrudan dışarı çıktı.

67' Kullanılan köşe vuruşunda Godfrey Oboabona kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

66' Iyayi Atiemwen'in pasında ceza sahası dışında Davide Petrucci vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti ve kornere çıktı.

64' Sneijder- Bruma paslaşmasının ardından Carole sol çizgide topla buluştu. İçeriye çevirdiği topu Rizespor savunması uzaklaştırdı.

61' Ahmet İlhan oyuna giriyor. Emrah Başsan kenara geldi.

57' Bruma'ya sarı kart çıktı. Rakiplerinden tek tek sıyrılan Bruma arkasındaki Iyayi Atiemwen'e yaptığı dirsek müdahalesi sebebiyle sarı kart gördü.

55' Sneijder sol kanatta topu Bruma ile buluşturdu. Bruma sol çaprazdan yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

53' Galatasaray mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi. Yasin sol kanattan geldiği içeri çevirdiği topta Sneijder ceza sahasında topla buluştu. Ceza alanındaki Eren'e verdi. Eren'in vuruşunda Diallo son anda çıkardı.

52' Tolga Ciğerci ceza sahasına hareketlenen Bruma'yı düşündü. Top doğrudan Diallo'ya gitti.

49' Bruma sol kanattan hızlı girdi. Orha Ovacıklı rakibini düşürdü. Sneijder ile sol kanattan serbest vuruş kullanılacak.

48' Bruma tekrar ceza sahası içinde topla buluştu. Rakibini geçti ve vuruşunu yaptı. Top yerden auta çıktı.

47' Wesley Sneijder, sol kanatta hareketlenen Bruma'ya topu gönderdi ancak savunma araya girdi.

46' Rizespor'da Oğuz Han çıktı. Robin Yalçın girdi.

46' Karşılaşmanın ikinci yarısına Galatasaray başladı.

Hakem düdüğü çaldı ve ilk yarı sona erdi.

45' Maçın ilk devresine en az 1 dakika eklenecek.

42' Iyayi Atiemwen sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert şutunda top az farkla dışarı çıktı.

40' Galatasaray, Bruma ile hızlı çıktı. Savunmanın araya girmesinin ardından top Sneijder'de kaldı. Onun pasında Selçuk topla buluştu. Rizespor savunması tekrar araya girdi.

37' Orhan Ovacıklı, Bruma'ya yaptığı hareket sonunda sarı kart gördü.

35' Kullanılan köşe vuruşunda savunmadan dönen topa Selçuk ceza sahası dışından vurdu. Diallo topu kontrol etti.

31' Bruma sağ kanattan hızlı geldi ve çizgiden içeriye yerden kesti. Ceza sahasında kimse dokunamadı.

27' Chedjou, Iyayi Atiemwen'in müdahalesi sonucunda yerde kaldı ve yüzünü tuttu. Iyayi Atiemwen sarı kart gördü.

24' Oğuzhan Aynaoğulu sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Muslera iki hamlede topun sahibi oldu.

22' Tolga Ciğerci orta alanda driblinge kalktı. Yerde kalan Tolga faul bekledi ancak hakem aynı görüşte değildi.

17' Bruma sağ kanattan çok hızlı çıktı ve rakiplerini geçti. Top oyun dışına çıkmadan son anda tuttu ancak savunma araya girdi.

16' İsmail sol kanattan hızlı geldi. Yerden ceza sahasına çevirdi kimse dokunamadı. Sağ kanatta Emrah Başsan topla buluştu ve Carole'ü geçti. İçeriye çevirdi ve Hakan Balta topu uzaklaştırdı.

13' Rizespor hızlı atağa çıktı. Bruma savunmaya kadar geldi ve topu kaptı.

12' Kullanılan köşe vuruşunda Diallo topu yumrukladı

11' Yasin sağ çizgiye indi ve pasını verdi. Savunmadan dönen top tekrar Yasin'de kaldı. Yasin direk kaleye gönderdi. Diallo son anda topu kornere çeldi.

Eren Derdiyok'un muhteşem golüne De Jong'un tepkisi

6' GOL! Eren Derdiyok.. Sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Eren Derdiyok rövaşatayla müthiş bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

3' Kullanılan serbest vuruşta Godfrey Oboabona kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

2' Sneijder'in müdahalesiyle Emrah Başsan yerde kaldı. Rizespor serbest vuruş kullanacak

1' Hakem düdüğü çaldı ve maça Çaykur Rizespor başladı.

STAT: TT Arena

HAKEM: Tolga Özkalfa

SAAT: 20:30

YAYIN: Lig TV

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Hakan Balta, Chedjou, Carole, Selçuk İnan, Tolga, Yasin, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok

TEKNİK DİREKTÖR: Jan Olde Riekerink



ÇAYKUR RİZESPOR: Diallo, Ümit, Oboabona, Petrucci, Dhurgham, Orhan, Janster, Saadane, Oğuz, Emrah, Atiemwen

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

SNEİJDER DALYA DEDİ





Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Spor Toto Süper Lig'deki 100'üncü maçına çıktı.





Sarı-kırmızılı takıma 2012-13 sezonunun devre arasında dahil olan Sneijder, teknik direktör Riekerink'in kendisine Çaykur Rizespor maçında görev vermesi ile dalya dedi.

SARI-KIRMIZILI TARAFTARLARDAN BÜYÜK İLGİ





Galatasaray, Türk Telekom Arena'da bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıktı.





Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde aldığı ceza sebebiyle Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçına seyircisinden yoksun çıkmıştı. Sonraki iki hafta da deplasmanda olan sarı-kırmızılı ekip, taraftarı ile 120 gün sonra evinde buluştu. Sarı-kırmızılı taraftarlar ise maça yoğun ilgi gösterdi.

SELÇUK İNAN İLK 11'DE, DE JONG TRİBÜNDE





Galatasaray'da Çaykur Rizespor maçı öncesinde maç kadrosu merakla bekleniyordu. Sakatlığı nedeni ile risk edilmeyen De Jong, teknik direktör Riekerink tarafından maç kadrosuna alınmadı. Hollandalı çalıştırıcı kaptan Selçuk İnan'a ise ilk on birde görev vererek, Kayseri deplasmanındaki başlangıç on biri değiştirmeden Çaykur Rizespor karşısında da sahaya sürdü.

GALATASARAY'DA 3, RİZE'DE 1 EKSİK





Galatasaray, Çaykur Rizespor maçına 3 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavileri süren Lukas Podolski, Serdar Aziz ve Kolbeinn Sigthorsson mücadelede forma giyemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink savunmanın sağında Sabri'ye formayı verirken Cavanda ise yedek soyundu.





Öte yandan Çaykur Rizespor'da Kweuke sakatlığı sebebiyle forma giyemedi.

GALATASARAY SURİYELİ UDEY'İ MİSAFİR ETTİ





Sarı-kırmızılı forma ile sosyal medyada yer alan Suriyeli Udey, Çaykur Rizespor maçında ağırlandı.





Suriye'deki iç savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen ve Galatasaraylı futbolcu Wesley Sneijder'in formasını giyerek sosyal medyada dikkat çeken Suriyeli Udey, Çaykur Rizespor mücadelesine davet edilmişti. Udey, sarı-kırmızılı kulübün davetlisi olarak geldiği İstanbul'da Galatasaray ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçta misafir edilerek hayallerine kavuşturuldu.

METİN OKTAY ANILDI





Sarı-kırmızılı taraftarlar Galatasaray'ın efsanevi futbolcusu Metin Oktay'ı andı.





Çaykur Rizespor maçına gelen Galatasaray taraftarları "Taçsız Kral" olarak anılan Metin Oktay'ı unutmadı ve pankartlarla efsane oyuncunun ölüm yıl dönemini andılar.

RİEKERİNK'TEN YUMRUK ŞOV





Maç öncesi sahaya çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'e taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Hollandalı çalıştırıcı bu ilgiye yumruk şovla karşılık verdi.