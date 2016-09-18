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"G.Saray gibi rakiplere yenilince..."

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 15:32
"G.Saray gibi rakiplere yenilince..."
G.Saray gibi rakiplere yenilince...

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de 'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Ferah, Galatasaray gibi rakipler karşısında aldıkları mağlubiyetlerin kendilerini fazla üzmediğini ancak bu mağlubiyetin önümüzdeki haftalarda elde edecekleri başarılar için takımı ateşleyeceğini ifade etti.

Ferah, yaptığı yazılı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasına en az bir puan almak için çıktıklarını belirtti.

Galatasaray'ın iyi bir takım olduğuna işaret eden Ferah, "Sezona da iyi hazırlandık. İyi transferler yaptığımıza inanıyoruz. Biz müsabakanın ilk yarısında golsüz beraberliği koruyup ikinci yarı ataklar yapmayı planladık ancak kalemizde golü erken bulduk. Yediğimiz bu golün ardından oyun konsantrasyonumuz bozuldu. Pas hataları yapmaya başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Ferah, ikinci yarı ilk yarıya oranla daha iyi oynadıklarını kaydederek, "Galatasaray gibi rakipler karşısında aldığımız mağlubiyetler bizi fazla üzmüyor ancak bu mağlubiyet önümüzdeki haftalarda elde edeceğimiz başarılar için takımı ateşleyecektir. Moralimizi bozmadan gelecek hafta oynayacağımız Kayserispor maçına bakacağız. O maçta bu mağlubiyetin etkisiyle daha hırslı oynayacağız." şeklinde görüşlerini aktardı.

Ligin ilk haftalarında istenilen sonuçları elde edilmediklerini belirten Ferah, şunları kaydetti:

"Takımın genç ve koşan yapısı umut verici. Lige istediğimiz gibi başlayamadık ancak bu bizi endişelendirmiyor. Çünkü çok genç ve koşan bir takımımız var. Oyuncular arasındaki uyumun sağlanması biraz alacaktır ancak bu uyum sağlandığında ve hızla iyileşen Kweuke'nin birkaç hafta içerisinde takıma katılması ile farklı bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz."

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