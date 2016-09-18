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basını Eren'i göklere çıkardı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 14:32 Güncelleme Tarihi: 18.9.2016 14:47
İsviçre basını Eren'i göklere çıkardı
İsviçre basını Eren'i göklere çıkardı

basını 'ın yıldız oyuncusu Eren Derdiyok'u sırı kırmızılı takımda gösterdiği performans sebebi ile gökleri çıkardı.

'a geldiği günden gösterdiği performans ile dikkat çeken dün akşam Süper Lig'de oynanan Çaykur Rize maçında takımı adına 2 gol atan Eren için basınının önde gelen gazetelerinden Le Matin gazetesi "Eren Derdiyok Galatasaray'da parlıyor" manşeti ile verdiği haberde "Derdiyok gelecekte Galatasaray'ın idolü olma yolunda. Rizespor'a karşı 2 gol atan Milli futbolcumuz ilk golü görülmeye değer cinstendi. Eren'in 2 . golü ise maçın 89. dakikasında galibiyeti garantileyen gol oldu. Türkiye Ligi'nin 4. Haftasında Derdiyok attığı 4 golle gol krallığı sıralamasında da ilk sırada yer aldı" diye yazdı.

Bu arada Milli takımı teknik direktörü Viladimir Petkovıç'ın Eren'in Formda olması İsviçre Milli takımı için büyük bir kazançtır dediğini yazdı.

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