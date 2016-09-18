Kasımpaşa, Fenerbahçe maçıyla çıkış arıyor

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Kemal Özdeş'i getiren lacivert-beyazlılar, yeni teknik direktörleriyle ilk maçına yarın Fenerbahçe karşısında çıkacak.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Kasımpaşa, yeni teknik direktörü Kemal Özdeş yönetimindeki ilk maçında ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-0, üçüncü haftasında ise Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan lacivert-beyazlılar, ligdeki tek puanını 2. haftada iç sahada oynadıkları Adanaspor maçında 1-1'lik sonuçla aldı.

Topladıkları 1 puanla ligde 18. ve son sırada bulunan Kasımpaşa'da, hafta içinde teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollar ayrıldı.

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük pozisyonuna Kemal Özdeş'i getiren Kasımpaşa, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk galibiyetini elde etme amacında olacak.

Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında saat 20.00'de Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

SON 7 MAÇI FENERBAHÇE KAZANDI

Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında oynanan son 7 lig karşılaşmasının tamamında sarı-lacivertliler galip geldi.

Geçen sezon Fenerbahçe'ye sahasında 1-0, deplasmanda ise 3-1 ile mağlup olan lacivert-beyazlılar, sarı-lacivertli ekibe karşı son 3 iç saha maçından ise puan çıkartamadı.

Rakibine karşı en son galibiyetini 2012-2013 sezonunda kendi sahasında 2-0'lık sonuçla alan Kasımpaşa, bu maçtan sonra oynadığı 7 karşılaşmadan da boynu bükük ayrıldı.

Kasımpaşa, yarın Fenerbahçe'ye kaybetmesi halinde, Süper Lig'den düştüğü 2010-2011 sezonunun ardından ilk defa ilk 4 haftada galibiyetle tanışamamış olacak. 2010-2011 sezonunda ilk 3 haftayı 2 puanla tamamlayan ve ilk galibiyetini 12. haftada Sivasspor karşısında 2-0'lık skorla alan lacivert-beyazlılar, o sezondan sonra ilk 4 haftayı galibiyetsiz kapatmadı.

SAVUNMA ALARM VERİYOR

Kasımpaşa, savunmada sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Lacivert-beyazlılar, bu sezon oynadıkları 3 maçta kalelerinde 6 gol gördü.