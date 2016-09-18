Levent Nazifoğlu'ndan o soruya tepki!

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Levent Nazifoğlu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-0 yendikleri maçta iyi bir futbol oynayarak galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Nazifoğlu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, sahalarında "üç, üç" tezahüratlarını özlediklerini belirterek, "Beşiktaş maçına kenetlendik. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Eren Derdiyok'u böyle goller atsın diye aldık. Eren konusunda yazı yazanlara performansını sormak lazım. Bizim için bu performans şaşırtıcı değil." ifadelerini kullandı.

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Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci transferlerinin ardından eleştiriler aldıklarını, bu oyuncuların gösterdikleri performansla eleştirilere cevap verdiğini kaydeden Nazifoğlu, bu transferlerden dolayı sarı-kırmızılı yönetimin tebrik edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Teknik direktör Jan Olde Riekerink'e daha önce yöneltilen "Takımı Sneijder mi kuruyor?" sorusuna tepki gösteren ve "Başkasına sorabilir miydiniz?" ifadesini kullanan Nazifoğlu, "Sayenizde taraftarlar, Riekerink'e sevgisini gösteriyor. Şimdi de kadroyu benim yaptığım ortaya çıkmış. Arkadaşlar burası Galatasaray Kulübü. Bunca yıllık tarihinde hiç böyle bir şey olmamış. Bizi başka takımlarla karıştırmayın." değerlendirmesinde bulundu.

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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'la yapacakları derbi mücadelesine de değinen Nazifoğlu, şunları kaydetti:

"Derbi maçları üç sonuca da açıktır. Beşiktaş, çok iyi futbol oynuyor. Güzel bir atmosferde oynuyorlar ve statlarını dolduruyorlar. Galatasaray olarak tüm maçlara galibiyet için çıkıyoruz. İki takım için de zor maç olacak ve az hata yapan kazanacak."