Muharrem Usta: "Gün, bir ve beraber olma günüdür"

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ligde alınan kötü sonuçların ardından camiaya ve taraftarlara çağrıda bulundu.

Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, ligde alınan kötü sonuçların ardından bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden açıklamalarda bulundu. Ustanın açıklamaları şöyle:



"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

"Değerli Trabzonsporlular, seçildiğimiz günden beri çok zor süreçlerden geçiyoruz. Doğası gereği hem ekonomik hem de sportif yeniden yapılanma (UEFA kriterleri gereği takımın yaklaşık 20 milyon Euroluk bir bütçeye oturtulması) gibi iki ana konu başta olmak üzere birçok konuda yoğunlaşarak çalışmaktayız. Ayrıca yeni stadımızın açılma süreci ve oradaki loca, VIP koltukların satışı gibi konular hepimizi çok yormaktadır."



"MALİ KRİTERLER EN ÖNEMLİ SORUN"

"Elbette takım tarafı bizim en önemli aksiyonumuz. Burada da hocamızla beraber, gönderilmesi gereken oyuncularda tam performans gösterilerek yıllık 50 milyon Euro'luk futbolcu bütçesi 20 milyon Euro seviyesine düşürülmüştür. Belki birileri 'bizi bütçe ne ilgilendirir' diye sorabilir. Ama bilinmesini isteriz ki yeterli geliri olmayan bir kulübün yüksek bütçeli futbolcular almasının bedelini kulübümüz malesef daha uzun yıllar ödemek zorunda kalacaktır. (Ne yazık ki Trabzonspor mali kriterler açısından UEFA'nın ellerinde ve gelir arttırmadan oyuncu bütçesi artırılamıyor."



"HOCAMIZA VE FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİYORUZ"

"Diğer taraftan da yeni bir takım kurularak sezona başlanmıştır. Ancak yeni oyuncularımız çeşitli nedenlerle kampın son haftasında takımla birlikte çalışmaya katılabilmişlerdir. Yeni sezonun başlamasıyla geçen yıl yaşanılan fırtınalara bir daha dönmemeyi umarken, ne yazık ki saha sonuçları itibarıyla yine sıkıntılı günler yaşamaya başladık. Bu takım çoğunlukla genç oyunculardan kurulu yeni bir takım. Gönül ister ki hemen her şey yoluna girsin; ama bazen olamayabiliyor. İlk haftaları başka yeni kurulmuş takımlar gibi az hasarla atlatabilmeyi ümit ediyorduk; lakin olmadı. Yönetim olarak hocamıza ve takımımıza güvenimiz tamdır. Onlar bu işin altından hepimizin desteğiyle kalkacaklardır."



"HEDEFE VARILACAKTIR"

"Her ortaya çıkan olumsuzlukta devamlı dağıtmayı ve yeniden yapmayı artık herkesin hafızasından silmesi gerekiyor. Futbolcuların en çok bugünlerde sizlere ihtiyacı var. Bu saha sonuçları elbette hep böyle gitmeyecek. Düzelecek, eksikler görülecek ve en iyilerle tamamlanarak hedefe varılacaktır. Hatırlamamızda fayda var: Burak, Selçuk, Fatih, Gökdeniz, Onur, Yattara gibiler bir anda yıldız olmadılar. Görüldüğü gibi daha uzun yolumuz var. Sonuç itibarıyla bu bir süreç ve bu süreç öyle kolay atlatılacağa da benzemiyor. Bu yolda daha çok engeller mevcut ve kulübümüzün bu durumlara gelmesinin faturası daha da ödeneceğe benziyor."



"TARİH ONLARI AFFETMEYECEK

"Değerli Trabzonsporlular; yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında şunun da altını çizmek isteriz: Tarih, bu kulübü bu hale düşürenleri ve halen manipülasyon peşinde koşup 'benim değilse kara toprağın olsun' diye boy gösterenleri asla affetmeyecektir. Ancak siz rahat olun sevgili Trabzonsporlular. Moral ve motivasyonu, başarma azmi ve kararlılığı sınır tanımaz bir yönetim var iş başında."



"ELİNİ OVUŞTURANLARA İNAT BUGÜNLER GEÇECEK"

"Evet üzgünüz, belki çok moralsiziz; ama buralardan işleri çevirip yoluna koymaya çalışanlar ve onlara sahip çıkan Trabzonsporlular bu kulübü ayağa kaldıracaklardır. Her şeye ve her güçlüğe rağmen dimdik ayakta durmak ve başarmak ekip olmanın göstergesidir. İyi zamanlarda etrafta binler, on binler varken; kötü zamanlarda ortada sadece kararlı yönetimler ve onlara sahip çıkan hesabı 'yalnız ve yalnızca' Trabzonspor olan vefakarlar kalır. Birbirine kenetlenmiş, birbirine güvenerek bağlanmış bir camianın hiç bir başarısızlığı kabullenmesi mümkün değildir.

Geçecek; bu günler de geçecek değerli yol arkadaşlarımız... Elini açıp ovuşturanlara inat, milyonların bizlerden beklentisi aşkına geçecek bu günler!"



"YENİ SAYFALARI BERABER YAZACAĞIZ"

"Şimdi birbirimize daha sıkı sarılmanın zamanı... Şimdi birbirimizi daha da iyi anlamanın zamanı... Ve şimdi birbirimize daha fazla anlayışlı olmanın ve eksiklerimizi tamamlamanın zamanı. Zor günler bazıları için çil yavrusu gibi dağılmaya; bazıları için ise ekip ruhunun zirve yapmasına sebep olan zamanlardır. Camiamızın bir daha bu günleri görmemesinin anahtarı sizin, bizim, hepimizin avuçlarının içindedir. Önümüze hangi zorluk çıkarsa çıksın, beraberce aşacağız ve şanlı tarihimize yeni sayfaları beraberce yazacağız."



"HER ZORLUĞU AŞARIZ"

"Değerli yol arkadaşlarımız, sevgili Trabzonsporlular; karamsarlık yok, motivasyon ve enerji kaybı yok. Biz sizlerle her zorluğu aşarız. Saf ve temiz Trabzonsporlu çocuklarımızın ve milyonların hatrına bu işe sevdalıyız. Hesapsızca sadece 'Trabzonspor' diyebilenlerin pırıltıları bizlere yeter. Nice güzel günlerde görüşmek dileğiyle; herkese selamlar."





