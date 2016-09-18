Muslera'dan Galatasaray taraftarına: Bir daha yapmayın!

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera taraftara ceza alacak işlerden uzak durmalarını ve bir daha seyircisiz oynamak zorunda kalmak istemediklerini belirtti

Çaykur Rizespor maçında aldıkları galibiyeti değerlendiren ve kendileri için çok önemli olduğunu söyleyen Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, "Uzun bir aradan sonra taraftarımızın önüne çıkabildik. İlk yarı topu ayağında tutan bir Galatasaray vardı. Ancak rakip kaleye fazla gidemedik. 2. yarıda da topu ayağımızda tuttuk ve rakip kaleye daha fazla gittik. O anlarda da golleri bulduk. Mutluyuz." dedi.

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BİR DAHA BUNU YAPMASINLAR

Muslera ayrıca geçirdikleri sıkıntılı dönemi hatırlatarak "Taraftar bizim için çok çok önemli. Biz onlarla kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Onlardan ricam bir daha ceza almasınlar. Ve ceza almalarına neden olan şeyleri yapmasınlar" çağrısında bulundu.

"EREN BİR HARİKA"

Muslera, 2-0'lık Çaykur Rizespor galibiyetini gollerini atan Eren Derdiyok'un geceye damga vuran golü için de Muslera, "Çok şanslıyız ki bizimle beraber. Golünü alkışlamaktan başka bir şey yapamayız" dedi.

MUSLERA'DAN GALATASARAY TARAFTARINA: BİR DAHA YAPMAYIN!