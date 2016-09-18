Ne olacak bu Manchester United'ın hali!

Manchester United deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi.

İngiltere Premier Lig'de oynanan 5. hafta maçında Manchester United, deplasmanda Watford'a 3-1 yenildi.

Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda yer alan ve perşembe günü ilk hafta maçında Hollanda'nın Feyenoord takımına deplasmanda 1-0 yenilen Manchester United, ligde Watford'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 34. dakikasında Capoue'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 geride kapatan Manchester temsilcisi, 62. dakikada genç yıldızı Rashford ile beraberliği yakaladı. Capoue'nun yerine oyuna girdikten 53 saniye sonra, 83. dakikada Zuniga'nın golüyle bir kez daha üstünlüğü yakalayan ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Deeney'nin penaltıdan attığı golle rakibini 3-1 yendi.

Ligde geçen hafta oynadığı Manchester derbisini 2-1 kaybederek ilk puan kaybını yaşayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, Watford deplasmanında da sahadan puansız ayrıldı ve 9 puanda kaldı. İlk üç haftada bir puan alabilen Watford ise West Ham United ve Manchester United karşısında üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Watford'da forma giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Amrabat, 51. dakikada oyuna girdi.

Bu arada Rashford, Manchester United'ın Premier Lig'deki 800. deplasman golünü kaydetti.

Öte yandan teknik direktör Mourinho, 2006 yılında Chelsea'yi yönettiği dönemden bu yana ilk kez üst üste üç maç kaybetti.

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nde 20 Ekim Perşembe günü üçüncü hafta maçında sarı-lacivertli ekibi Old Trafford Stadı'nda ağırlayacak.