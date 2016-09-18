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gole hasret

  • AA
  • Giriş Tarihi: 18.9.2016 13:00
Samsunspor gole hasret
Samsunspor gole hasret

TFF 'in ilk 4 haftasında gol sevinci yaşayamayan Karadeniz ekibi, 2 beraberlik aldı, 2 kez de rakiplerine yenildi.

TFF ekiplerinden , ilk 4 haftada golle tanışamadı.

Geçen sezon aldığı yasak nedeniyle transfer yapamayan Karadeniz ekibi, geride kalan 4 haftada gol sevinci yaşayamadı.

'de gol atamayan tek takım durumundaki Samsunspor, ligin ilk haftasında sahasında Adana Demirspor ile golsüz berabere kaldı. Sonraki hafta deplasmanda Yeni Malatayaspor'a 1-0 mağlup olan kırmızı- beyazlı ekip, ligin 3. haftasında ise taraftarı önünde Sivasspor ile yine golsüz eşitliği bozamadı. 4. haftada dün deplasmanda Mersin İdmanyurdu maçına çıkan Samsunspor, sahadan 3-0 yenilgiyle ayrıldı.

Ligde 2 puan ile 17. sırada bulunan Samsunspor, gelecek hafta Boluspor ile deplasmanda karşılaşacak.

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