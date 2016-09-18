Slaven Bilic: Utanç verici

Beşiktaş'ın eski hocası ve West Ham United'ın teknik direktörü Slaven Bilic, West Bromwich'e 4-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Aldıkları 4-2'lik mağlubiyet sonrasında sonucun 'Utanç verici' olduğunu söyleyen Slaven Bilic, "West Brom bu galibiyeti sonuna kadar hak etti. İlk yarıdaki oyun tamamen utanç vericiydi. Yediğimiz tüm goller bireysel hatalardan dolayı geldi. Benden başlayarak tüm takımda problemler var. Problemin ne olduğunu biliyorum ve çözmek için her şeyi seferber edeceğiz." dedi.

SADECE REAKSİYON İSTEDİM

Geçen hafta 2-0 öne geçmelerine rağmen kendi evlerinde Watford'a 4-2 kaybettikleri maçı da hatırlatan Bilic, "Geçen hafta ile birlikte bugün de temel taktiklerimizi unutmuş görünüyoruz. Bir şeyler yapmamız gerekiyoruz. Bu takımın kapasitesinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bir şeyler söyleyebilmek çok güç. Devre arasında oyuncularıma reaksiyon vermelerini istedim sadece." yorumunu yaptı.

PUAN BİLE ALAMAYIZ!

İkinci yarıda iyi oynadıklarını söyleyen Slaven Bilic, "West Bromwich, ilk yarıda karakter ortaya koydu. İkinci yarıda biraz daha iyi oynadık. Böyle savunma yapmaya devam edersek, Premier Lig'de puan almamız bile çok güç." diyerek sözlerini noktaladı. West Ham United, 5 haftası geride kalan Premier Lig'de 1 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 17. sırada yer alıyor.