Yazarlar Galatasaray-Rizespor maçını yorumladı

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım Eren Derdiyok'un attığı gollerle 2-0 kazandı. SABAH Spor yazarları bu zorlu karşılaşmayı değerlendirdi.

Levent TÜZEMEN: Ne röveşataydı!



Ünlü komedyen Cem Yılmaz, reklam filminde TT Arena için "Mekan oynatıyor" sloganını üretmişti. Galatasaraylı oyuncular, taraftarının büyük desteğiyle Rize'ye karşı 90 dakika müthiş bir mücadele sergiledi.. Selçuk-Sneijder ikilisi başta olmak üzere her oyuncu takım savunması ve yardımlaşma konusunda çok çalıştı.. Galatasaray'ın topa ve oyuna hükmetme konusunda yüzde 75'e, 25'lik bir üstünlük kurmasına rağmen fazla pozisyon bulamamasının nedeni, beklerin yeterince orta yapamamasıdır. Sabri-Carole ikilisi hücuma fazla çıkmadıkları için yetersiz kaldı. Bütün yük Bruma ve Yasin'in üzerine yıkıldı. Yasin vasattı, Galatasaray'ı kanattan Bruma uçurdu. Portekizli yıldız uzun ayrılıktan sonra Galatasaray taraftarıyla buluşmanın keyfini ekstra şov yaparak gidermeye çalıştı. Sneijder de haklı olarak "Tekte oyna, topu ayağında fazla tutma" gibi uyarılar yaptı. Bruma şovu ikinci yarı bırakıp sonuca yönelik oynamaya çalışınca Galatasaray hücumda etkili oldu. İki gole de asist yapan Sneijder maçta çok çalışkandı ve yine etkili paslar attı. Sneijder'ın bu coşkusu ve isteği takıma pozitif enerji olarak yansıdı. Coşkulu ve çalışkan olan kaptan Selçuk, keşke Galatasaray'da lig maçlarında "Dalya" yaşayan Sneijder'e, "Gel, penaltıyı sen at" jestini yapsaydı...

Orta alandaki formuyla Tolga Ciğerci Galatasaray'ı parlatıyor. Topla rakip arasına mükemmel giren Tolga, ayrıca yine müthiş koşu kalitesiyle savunma-hücum hattı arasında "Körük" görevini yaptı. Chedjou-Balta ikilisi Tolga'nın savunmaya yaptığı desteğin rahatlığını yaşıyorlar. Tolga'nın topla 140 kez buluşmasını tamamen çalışkanlığının ve sürekli maç içinde dikkatli olmasının bir mükafatı olarak görüyorum. Eski hocası Rıza Çalımbay jenerik olacak gollere imza atan Eren Derdiyok için şöyle demişti: "Galatasaray'da çok mutlu. Eren mükemmel kafaya çıkar, inanılmaz topa vurur. Eren kenarlardan beslendiğinde çok gol atar, gol kralı olur.."

Eren'in "İbrahimovic" türü röveşata golü sadece beni değil, taraftarları da büyüledi. Eren'in röveşatadaki zarafeti, gollük olmayan ortada topa bireysel kalitesiyle ve becerisiyle resmen hayat vermesiydi. İkinci golde de topa kafayı vurmadan önce "Kule" gibi yükseldi. Riekerink golcüsü Eren'in verimini arttırmak istiyorsa, kenarlardan onu çok daha fazla besleyecek oyunu formüle etmeli...