Yerel basından sert tepki: "Rezalet"

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 3'üncü mağlubiyetini alan Trabzonspor'da moraller bozuk.

Trabzonspor, yeni sezona yenilenen kadrosuyla büyük umutlarla başladı. Kasımpaşaspor'u 2-0 mağlup ederek yeni sezon öncesi umut veren bordo mavililer, sonraki 3 maçında sırasıyla Gaziantepspor'a 1-0, Osmanlıspor'a 2-0 ve son olarak da Aytemiz Alanyaspor'a 3-0'lık skorla boyun eğdi.

GOL SORUNU

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda gol de atamadı. Lige Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan ancak sonraki 3 maçını da kaybeden bordo mavililer, bu karşılaşmalarda gol yollarında da etkisiz kaldı. Trabzonspor'un forvet oyuncuları geride kalan 4 haftada golle buluşamadı.

YEREL GAZETELERDEN 'REZALET' YORUMU

Spor Toto Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti 'rezalet' olarak değerlendiren yerel gazeteler, "Trabzonspor geçen sezon yaşattığı hezimetlere devam ediyor. Bu gidişat ne başkan bırakır ne de hoca'' yorumunda bulundu.

Ekspres Gazetesi, "Yanal fırtınası beklerken, yalan rüzgarı", "Kabus geri döndü" başlıklarını kullandı. Günebakış Gazetesi, "Fiyasko", "Herkes 'sabır' diyor ama Trabzonspor yerlerde sürünüyor" ifadelerine yer verdi. İlkhaber Gazetesi, "Trabzonspor Akdeniz'de boğuldu", "Trabzonspor bir türlü ayağa kalkamıyor" yorumunda bulundu. Karadeniz Gazetesi, "Rezaletin ikinci perdesi", "Trabzonspor, geçen sezon yaşattığı hezimetlere devam ediyor" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı. Sonnokta Gazetesi, "Ustam nereye gidersun?", "Bu gidişat ne başkan bırakır ne de hoca" başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi de, "Hedef yok, oyun yok, acı çok!", "Trabzonspor dördüncü maçında üçüncü yenilgisini aldı" ifadelerine yer verdi.

YEREL BASINDAN TRABZONSPOR'A SERT TEPKİ!

TARAFTARLAR GELECEK ADINA KAYGILI

Trabzonspor'un taraftar gruplarından 'Vira', bordo mavili takımın üst üste aldığı mağlubiyetlerin kabul edilemez olduğunu belirterek tepki gösterdi. Vira taraftar grubundan yapılan açıklamada, Trabzonspor'un ekonomik anlamda iyi yönetilmesi gerektiği kadar sportif anlamda da iyi yönetilmek zorunda olduğu belirtildi, "Trabzonspor'un sportif anlamdaki kötü gidişi, daha kötüsü hiç umut vermeyen görüntüsü, geride kabus gibi yönetilen bir süreci bırakan, her anlamda dibe vurmuş bir kulübün taraftarı olarak bizleri ciddi anlamda kaygılandırmaktadır" denildi.

"HER ŞEY DAHA İYİ OLACAK DİYE BEKLİYORDUK"

'Biz artık camiaya ne yapılması gerektiğinin söylenmesini değil, somut olumlu bir ivme oluştuğunu görmek istiyoruz' ifadelerinin yer aldığı açıklama, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz sezonun son haftalarında yüzümüzü kızartan farklı sonuçları yaşarken yeni sezonda her şey daha iyi olacak diye gösterdiğimiz sabrı bugün de beklemek bu camianın büyüklüğüne yakışmaz. Kulübü ve takımı aynı stresli tablonun içine yeniden sokmamak adına verilecek tepkilerin ölçülü olması gerektiğini düşünmekle birlikte artık gelinen tablonun oluruna bırakılabilir noktanın çok uzağına doğru hızla ilerlediğini de belirtmek istiyoruz."