Akhisar maziyi arıyor

Beşiktaş'a kendi sahasında 2-0 yenilerek 3 puanla 12'nci sırada kalan Akhisar Belediyespor, 5'inci sezonunu geçirdiği Spor Toto Süper Lig'de en kötü ilk 4 hafta performansına imza attı.

İlk 4 maçlar baz alındığında, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezon olan 2012-13'te 5 puan toplayan yeşil siyahlı ekip, 2013-14'te ise aynı periyotta 6 puan elde etmeyi başardı. Akhisar Belediyespor, en başarılı ilk 4 hafta performansını 2014-15'te sergiledi. O sezon 4 haftada 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Akhisar, dört büyüklerin yanı sıra Anadolu kulüplerini sollayarak 10 puanla liderlik koltuğuna oturmayı başardı.



Geçen sezona da iyi bir başlangıç yapan Akhisar, ilk 4 maçta yenilgi yüzü görmezken,1 galibiyet 3 beraberlikle 6 puana ulaşıp, 5'inci basamakta kendisine yer buldu. Bu sezona 2-0'lık Kayserispor deplasman galibiyetiyle girdi. İlk iç saha maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olunca teknik heyette kan değişimine giden yönetim, Cihat Arslan'ı görevden alıp, takımın başına Tolunay Kafkas'ı getirdi. Ancak bu da çözüm olmadı. Takım Kafkas yönetiminde oynadığı Çaykur Rizespor ve Beşiktaş maçlarını kaybederek 4'üncü haftayı 3 puanla 12'inci sırada kapattı.



GÖLCÜLER FORMSUZ



Akhisar Belediyespor, Süper Lig'deki beşinci sezonunun geride kalan ilk 4 haftasında puan ve sıralama açısından beklentilerin uzağında kalırken, skor üretme konusunda da en kötü dönemlerinden birini yaşadı. Bu sezon ilk 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırabilen Akhisar, sadece 2 gol attığı 2012-13'ten sonra en kısır sezon başlangıcını yaptı. 2014-15'te ilk 4 maçta 8 gol atarak kendi rekorunu kıran yeşil siyahlı ekip, 2013-14'te 6, geçen sezon ise 5 gol kaydetti.



Akhisar Belediyespor'un bu sezon kazandığı 3 golde Rodallega, Lopes ve Vaz Te'nin imzası bulunuyor.