Ersun Yanal, 3 isimden vazgeçmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan 4 haftada tüm maçlarda 90'ar dakika görev verdiği Onur, Durica ve Uğur, en çok süre alan isimler oldu.

Lige istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, geride kalan 4 maçta toplam 18 futbolcuya forma şansı tanıdı. Bu isimler arasında en çok süre alan 360 dakika ile Onur Recep Kıvrak, Jan Durica ve Uğur Demirok oldu. Yanal bu 3 oyuncuyu 4 maçın tamamında sahada tutarken, 335 dakika ile Mehmet Ekici, 333 dakika ile Castillo ve 324 dakika ile Onazi onları takip etti.

YENİLERDE SADECE SHEİDAEV FORMA GİYEMEDİ

Bordo mavililerde Okay 252, Güray 243, Suk 230, Yusuf Erdoğan 206, Muhammet Demir 197, Zeki 180, Mustafa Yumlu 157, Bero 136, Aytaç 135, İbanez 111, Mustafa Akbaş 28 ve N'doye toplam 24 dakika süre alırken, Esteban, Furkan, Uğurcan, Akakpo, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir ve Sheidaev ilk 4 maçta forma şansı bulamayan futbolcular oldu. Trabzonspor'da ayrıca Sheidaev dışındaki tüm yeni transferler ilk 4 haftada süre almayı başardı.

GENÇLERE FORMA ŞANSI DOĞDU

Bu arada, Trabzonspor'da Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 18 kişilik kadroya giremeyen genç oyuncuların, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çarşamba günü Serhat Ardahanspor ile oynanacak 2'inci eleme turu karşılaşmasında forma giyebileceği öğrenildi. Teknik direktör Ersun Yanal'ın, Bölgesel Amatör Lig ekibi karşısında özellikle kadroda fazla şans bulamayan futbolcuları değerlendireceği, bu anlamda genç oyuncuların da bu maçta görev alabileceği belirtildi.

EGEMEN: "KARARLIYIZ"

Trabzonspor Yönetim Kurulu üyesi Ali Rıza Egemen, tüm zorluklara rağmen engelleri aşacaklarına inandığını söyledi. Sosyal medya hesabı twitterda yaptığı paylaşımda, kararlı olduklarını ifade eden Egemen, "Sevgili Trabzonsporlular, çok kararlıyız. Tüm zorluklara rağmen engelleri aşıp hedefe varacağız. Hocamıza ve futbolcularımıza güveniyoruz" ifadelerine yer verdi.