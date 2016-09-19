Fenerbahçe Kasımpaşa'ya patladı!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Josef de Souza, 20. dakikada Ozan Tufan, 45. dakikada Emmanuel Emenike, 73. dakikada Moussa Sow ve 84. dakikada İsmail Köybaşı kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 58. dakikada Tunay Torun'dan geldi.



Fenerbahçe bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alırken, puanını 4'e yükseltti ve haftayı 10. sırada kapattı. Kasımpaşa ise 1 puanla son sırada kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

90' Karşılaşmanın sonuna en az 2 dakika eklenecek.

88' Emenike ceza sahası içinde topla buluştu. Sol çaprazdan sert vuruşunda Ramazan topu çıkardı

85' Castro oyundan alındı. Shala girdi.

FENERBAHÇELİ YILDIZDAN O KARARA TEPKİ!

84' GOL! İsmail Köybaşı.. Fenerbahçe kontratağa hızlı çıktı. Souza'nın pasında sol çaprazda topla buluşan İsmail, ceza sahası içinden sert vurdu ve Ramazan'ın müdahelesine rağmen top ağlarla buluştu.

81' Ozan Tufan'ın kullandığı köşe vuruşunda Volkan Şen ceza sahası dışında topla buluştu. Vuruşunda top direkten dışarı çıktı.

79' İsmail Köybaşı oyunda. Hasan Ali Kaldırım oyundan alındı.

76' Kjaer, Emenike'ye uzun göndermek istedi. Kenny Otigba araya girdi.

73' GOOLL! SOW.. Kasımpaşa'nın çıkarken kaybettiği topta Emenike hızlı çıktı ve boş pozisyonda sağdan kaçan Sow'u gördü. Maçta topla ilk kez buluşan Sow, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi

71' Lens oyundan çıktı. Moussa Sow oyunda.

66' Volkan Şen rakiplerini tek tek geçti. Ozan tufan ile ver kaç yaptı. Kaleci Ramazan'ı da geçti ve topu yan ağlara vurdu.

VAN PERSİE'NİN KADRO DIŞI BIRAKILMASINA TEPKİLER

59' Volkan kapılan topta çok hızlı çıktı. Ceza sahasına gönderdiği yüksek topa Emenike dokunamadı.

57' GOL! TUNAY TORUN.. Penaltıda Tunay sol köşeye vurdu. Top direkten içeri girdi. Volkan ise ters köşeye yattı.

57' Lens hakeme itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

56' Penaltı. Tunay'ın kullandığı köşe vuruşunda top Adem Büyük'te kaldı. Skrtel'in müdahalesi sonrası Adem yerde kaldı. Hüseyin Göçek penaltı kararını verdi.



FENERBAHÇE'DE ADVOCAAT KANUNLARI!

50' De Souza'nın şutunda Volkan Şen ceza sahası içinde topla buluştu. Hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

49' Tunay Torun'un ceza sahasına ortasında kimse topa dokunamadı.

48' Sol kanattan Samuel Eduok çizgiye indi. Şener'in müdahalesi sonucunda Kasımpaşa korner kazandı.

46' Kasımpaşa'da iki değişiklik var. Eduouk, Etoundi'nin yerine oyuna girdi. Veysel Sarı'nın yerine ise Abdullah oyuna dahil oldu.

46' Fenerbahçe'de Van der Wiel çıktı. Şener oyuna dahil oldu.

46' Maçın ikinci devresine Fenerbahçe başladı.

Hakem düdüğü çaldı ilk yarı sona erdi.

45' Karşılaşmaya en az 2 dakika eklenecek.

45' GOL! EMENİKE.. Volkan Şen kapılan topta hızlı çıktı ve sağ kanatta Lens'e topu aktardı. Lens, uyhun pozisyondaki Emenike ile topu buluşturdu. Emenike boş kaleye topu gönderdi

44' Lens'in kullandığı köşe vuruşunda Kasımpaşa savunması topu kaptı. Tunay Torun'un ile hızlı çıktı. Franck Etoundi'ye aktarmak istediği topta Ozan Tufan elle müdahale etti. ve sarı kart gördü

42' Mehmet Topal, orta alanda kendisini geçen Castro'yu arkadan indirdi ve sarı kart gördü.

36' Van der Wiel, orta alanda Castro'yu düşürdü ve sarı kart gördü.

35' Castro'nun ceza sahasına ortasında Volkan Demirel çıktı ve topun sahibi oldu.

34' Tunay sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Vuruşunda top yere sekti ve Volkan son anda kornere çeldi.

27' Vasil Bozhikov, ceza alanına Franck Etoundi'ye uzun göndermek istedi. Top Volkan Demirel'de kaldı.

22' Souza, Emenike'ye uzun gönderdi. Kaleci kaleciyle karşı karşıya kalan Emenike'nin vuruşunda Ramazan topa son anda müdahale etti.

20' GOOLL! OZAN TUFAN.. Lens'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Ozan Tufan düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla havalandırdı.

18' Skrtel, savunma arkasında Volkan Şen'e uzun gönderdi. Volkan, müsait pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu üstten auta gönderdi.

15' Emenike sağ kanattan hareketlendi. Boş durumdaki Souza'yı göremedi ve topu kaybetti.

14' Tunay Torun ceza sahasına sert ortaladı. Son anda araya Van der Wiel girdi ve tehlikeyi uzaklaştırdı. Korner

13' Tunay Torun, Franck Etoundi'yi ileride hareketlendirmek istedi. Volkan Demirel çıktı ve topun sahibi oldu.

11' GOOLL! JOSEF DE SOUZA... Emenike ceza sahasına hareketlendi. Bomboş kalan Josef de Souza'yı gördü. Souza kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

10' Tunay Torun sağ kanattan içeriye ortaladı. Fenerbahçe savunmasında Kjaer araya girdi.

6' Sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşta Volkan topu doğrudan auta gönderdi.

5' Fenerbahçe, Volkan Şen ile hızlı çıktı. Rakiplerini geçen Volkan, Strahil Popov tarafından düşürüldü. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak.

3' Emenike sağ kanattan ceza sahasına gönderdi. Volkan topla buluştu ve Souza'ya verdi. Souza'nın vuruşunda top auta çıktı.

1' Karşılaşma Kasımpaşalı futbolcuların vuruşuyla başladı.

CANLI ANLATIMA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

11'LER

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Kenny Otigba, Titi, Vasil Bozhikov, Andre Castro, David Pavelka, Tunay Torun, Herolind Shala, Adem Büyük, Franck Etoundi

FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef de Souza, Ozan, Lens, Volkan Şen, Emenike.

- VAN PERSİE VE SALİH UÇAN 18'DE YOK

Dick Advocaat, Hollandalı golcü Robin van Persie ile Salih Uçan'ı 18 kişilik maç kadrosuna almadı.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Zorya maçına ilk 11'de başlayan Salih Uçan ile karşılaşmaya 58. dakikada dahil olan Van Persie'ye Kasımpaşa mücadelesinin kadrosunda yer vermedi.

- VAN PERSİE, 4. KEZ 18 DIŞINDA

Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, 4. kez Süper Lig'de yapılan bir maçın kadrosunda yer almadı.

Geçen sezon başında İngiltere'nin Manchester United takımından büyük umutlarla transfer edilen Van Persie, sarı-lacivertli takımda beklenen patlamayı yapamadı. Geçen sezon Süper Lig'de 31 maçın 20'sinde ilk 11'de sahaya çıkan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 maça da sonradan dahil oldu.

Fenerbahçe kariyerinde geçen sezon Gaziantepspor, Konyaspor ve Sivasspor müsabakalarında 18 kişilik maç kadrosuna alınmayan Van Persie, Kasımpaşa maçında kadroya dahil edilmedi.

- FENERBAHÇELİLER KULÜBEYİ KARIŞTIRDI

Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekip, kullanacakları yedek kulübesini karıştırdı.

Sarı-lacivertliler, maç öncesinde protokol tribününe göre sağ tarafta bulunan yedek kulübesine yerleşti. Kasımpaşalı yedek futbolcular ile teknik ekibin gelmesiyle durum anlaşılırken, sarı-lacivertliler diğer yedek kulübesine geçti.

- KEMAL ÖZDEŞ'İN İLK SINAVI

Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş, lacivert-beyazlı takımın başında ilk maçına çıktı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra göreve gelen Özdeş, ilk resmi sınavını Fenerbahçe karşısında verdi.

- KASIMPAŞA'DA İKİ EKSİK

Lacivert-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Koita ile Sadiku, Fenerbahçe maçında forma giyemedi. Kasımpaşa, mücadeleye Ramazan Köse, Popov, Otigba, Titi, Bozhikov, Veysel Sarı, Pavelka, Tunay Torun, Adem Büyük, Andre Castro ve Etoundi ilk 11'i il çıktı.

Süper Lig'in 3. haftasındaki Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde oynayan Koita ve Sadiku sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmazken, Veigneau yedek kulübesinde yer buldu.

- TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ

Kasımpaşa-Fenerbahçe müsabakasına ev sahibi takım taraftarları ilgi göstermedi.

Ev sahibi takım Kasımpaşa taraftarları için ayrılan tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Konuk ekip Fenerbahçe taraftarları için ayrılan misafir takım tribünün ise tamamına yakını doldu.

Mücadeleyi toplamda yaklaşık 3 bin taraftar tribünden izledi.