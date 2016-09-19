Kayserispor tur peşinde

Kayserispor Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın karşılaşacakları Spor Toto 3. Lig takımı Orhangazispor'u eleyerek, yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor camiası olarak bu sezon ligde ve kupada önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kupaya bu turda dahil olduklarını belirten Pehlivan, "Kupaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Rakibimizi küçümsemeden maça çıkacağız. Futbol iyi mücadeleyle kazanılıyor. Yarın rakibimize konuk olacağız. Orhangazispor'u eleyerek, adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyete imza atarak Kayseri'ye döneriz." diye konuştu.

Orhangazispor-Kayserispor maçı yarın saat 15.00'te, Orhangazi İlçe Stadı'nda başlayacak.