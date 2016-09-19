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spor tur peşinde

  • AA
  • Giriş Tarihi: 19.9.2016 13:45
Kayserispor tur peşinde
Kayserispor tur peşinde

spor Kulübü İkinci Başkanı Rıfat Pehlivan, Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda yarın karşılaşacakları Spor Toto 3. Lig takımı 'u eleyerek, yollarına devam etmek istediklerini söyledi.

Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, spor camiası olarak bu sezon ligde ve kupada önemli başarılar elde etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kupaya bu turda dahil olduklarını belirten Pehlivan, "Kupaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz. Rakibimizi küçümsemeden maça çıkacağız. iyi mücadeleyle kazanılıyor. Yarın rakibimize konuk olacağız. 'u eleyerek, adımızı bir üst tura yazdırmak istiyoruz. Umarım yarın güzel bir galibiyete imza atarak Kayseri'ye döneriz." diye konuştu.

Orhangazispor-Kayserispor maçı yarın saat 15.00'te, Orhangazi İlçe Stadı'nda başlayacak.

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