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Afjet Afyonspor - maç sonucu

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 18:00 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 21:00
Afjet Afyonspor - Karşıyaka maç sonucu
Afjet Afyonspor - Karşıyaka maç sonucu

Ziraat Kupası 2. turunda Afjet Afyonspor - ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.

Ziraat Kupası 2. tur eleme maçında Afjet Afyonspor, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta 'yı 2-1'lik skorla eleyerek bir üst tura yükseldi

İŞTE GOLLER

AFJET AFYONSPOR: 1- KARŞIYAKA: 0

AFJET AFYONSPOR: 1- KARŞIYAKA: 1

AFJETAFYONSPOR: 2- KARŞIYAKA: 1

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

3.dakikada Kaşıyaka'dan Mahmut Temür'ün vuruşunda top direkten döndü.

23.dakikada Afjet Afyonspor'da Ömer Faruk Ermeç penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

76.dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golüyle Afjet Afyonspor, Karşıyaka karşısında 1-0 öne geçti.

78.dakikada Ali Kemal Özkan'ın attığı golle Karşıyaka beraberliği yakaladı: 1-1

89.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ali Kemal Özkan, Karşıyaka'yı 10 kişi bıraktı.

90+3.dakika da Fatih Şerifoğlu'nun golüyle Afjet Afyonspor golü buldu: 2-1

Mücadeleyi 2-1 kazanan Afjet Afyonspor 3. tura yükseldi.

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