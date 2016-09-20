Afjet Afyonspor - Karşıyaka maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Afjet Afyonspor - Karşıyaka ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazanarak bir üst tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Afjet Afyonspor, A Spor ekranlarından naklen yayınlanan maçta Karşıyaka'yı 2-1'lik skorla eleyerek bir üst tura yükseldi
İŞTE GOLLER
AFJET AFYONSPOR: 1- KARŞIYAKA: 0
AFJET AFYONSPOR: 1- KARŞIYAKA: 1
AFJETAFYONSPOR: 2- KARŞIYAKA: 1
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
3.dakikada Kaşıyaka'dan Mahmut Temür'ün vuruşunda top direkten döndü.
23.dakikada Afjet Afyonspor'da Ömer Faruk Ermeç penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
76.dakikada Ömer Faruk Ermeç'in golüyle Afjet Afyonspor, Karşıyaka karşısında 1-0 öne geçti.
78.dakikada Ali Kemal Özkan'ın attığı golle Karşıyaka beraberliği yakaladı: 1-1
89.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gören Ali Kemal Özkan, Karşıyaka'yı 10 kişi bıraktı.
90+3.dakika da Fatih Şerifoğlu'nun golüyle Afjet Afyonspor golü buldu: 2-1
Mücadeleyi 2-1 kazanan Afjet Afyonspor 3. tura yükseldi.