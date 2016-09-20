Aytemiz Alanyaspor - Sancaktepe Belediyespor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Aytemiz Alanyaspor, Sancaktepe Belediyespor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Aytemiz Alanyaspor, Sancaktepe Belediyepor'a yenilerek kupaya veda etti.
MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.
63.dakikada İlker Avşar'ın attığı golle Sancaktepe Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor karşısında öne geçti: 1-0
86.dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Mücadeleyi 1-0 kazanan Sancaktepe Belediyespor 3. tura yükseldi.
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