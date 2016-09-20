Deplasman yasağı hakkında Vali'den flaş açıklama!

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den deplasman yasakları hakkında önemli açıklamalar geldi.

İstanbul Valiliği'nde deplasman yasağı ile ilgili yapılan toplantıya İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan ve Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Mesut Altan katıldı.

GÜMÜŞDAĞ: 'YASAĞIN KALKMASINI İÇİN SAĞLAYACAĞIMIZ OLANAKLARI İLETTİK'

Toplantı sonrası İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, "Biz Kulüpler Birliği olarak deplasman yasağının kalkması konusunda sağlayacağımız olanakları ilettik. Valimiz de Perşembe günü yapılacak İl Spor Güvenlik Kurulu sonunda bizi sevindirecek bir haber çıkacağını ümit ediyorum" dedi.

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VALİ ŞAHİN: 'YASAĞIN KALKMASINA SICAK BAKIYORUZ'

İstanbul Valisi Vasip Şahin de "Güzel bir görüşme yaptık. Bu görüşmelere daha sonra da devam edeceğiz. Biz futbolu bir temaşa oyunu olarak görüyoruz. Bunu vatandaşlarımız tarafından da böyle algılandığını düşünüyorum. Tüm kulüpler bu noktada elinden gelen katkıyı verecekler. Deplasman yasağının kaldırılmasına ve bunun yumuşatılmasına sıcak bakıyoruz. Perşembe günü yapılacak İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı bunun üzerine olacak" diye konuştu.

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