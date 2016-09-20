Derbi öncesi başkanlardan dostluk mesajları

Kulüpler Birliği Vakfı'nın İstanbul Valisi Vasip Şahin ile deplasman yasağının kalkması konusunda yaptığı görüşmenin ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Orman dostluk mesajları verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında cumartesi günü Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maç hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, mücadelenin bir örnek olmasını istediğini söyledi.

DURSUN ÖZBEK: "BARIŞIN ADIMLARINI ORMAN'LA BERABER ATMAK İSTİYORUM"

Dursun Özbek şu şekilde konuştu: "Sayın Valim de anlattı detaylı bir şekilde toplantıda konuşulanları. Zaten kulüp başkanları olarak buradaki görüşümüz aynı paralelde ben özellikle cumartesi günü oynanacak olan Beşiktaş- Galatasaray derbisinde bir örnek olmasını istiyorum. Bu sporda barışın adımlarını Fikret Başkan ile beraber atmak istiyorum. Dolayısıyla ben taraftarım ile o maçta olmak istiyorum. Fikret Başkanın yanında tribünde maçı izlemek istiyorum. Bunun da sürekliliğin sağlanmasını istiyorum. Dolayısı ile bu konuda 3 başkanda anlayış aynı. 15 Temmuz'da da Türkiye'nin ihtiyacı olan kardeşlik, dostluk, beraberlik anlayışını futbolda vücut bulur. Çünkü futbol Türkiye'nin bir mozaiği. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe olarak düşündüğünüz zaman 70 milyon insanı temsil ediyoruz Bizim burada sergileyeceğimiz dostluk ve beraberlik ülkeye yansıyacaktır, ülkeye katkı verecektir. Şu anda ülkemizin en çok ihtiyacı olan budur" dedi.

DEPLASMAN YASAĞI HAKKINDA VALİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA!

"VODAFONE ARENA'DA OYNAMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin çok önemli olduğuna değinen Dursun Özbek, "Beşiktaş'ın yeni yaptığı stadı göreceğiz. Dışarıdan çok güzel gözüküyor. İnşallah içi de öyledir. Orada oynamak çok önemli. İkincisi olarak bu derbiyi skoru ile değil de Beşiktaş ve Galatasaray seyircisinin beraber maç seyrettiği dostluk ortamının oluştuğu şekli ile hatırlamak lazım. Ben özellikle toplantıda onu dile getirdim. Şu anda ülkenin ihtiyacı. Senelerden beri Fikret Başkan da söyledi. Yüzyıldan beri maç yapıyoruz. O yeniyor bu yeniyor. Ülkenin bu gün ihtiyacı olan bir olgu var. Bu dostluk, beraberlik, kardeşlik olgusuna özellikle son zamanlarda çok ihtiyaç var. Ben bu derbinin bu yönü ile öne çıkmasını istiyorum. O manada Fikret Başkan ile konuştum bu konuda mutabıkız. İnşallah da öyle olacak" diye konuştu.

İŞTE GALATASARAY'IN DERBİ 11'İ

FİKRET ORMAN: "GALATASARAY'I VODEFONE ARANE'DA AĞIRLAMAKTAN BÜYÜK KEYİF ALACAĞIZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ise "Bu güzel bir yol taraftar olmadan da güzelliğin hiçbir şeyi yok. Galatasaray'ı Vodefone Arena'da ağırlamaktan ilk derbimizi Galatasaray'ın seyircisinin de olduğu güzel bir Fair-Play olan maç içerisinde oynamak istiyoruz. Biz de Galatasaray sahasına gitmek Fenerbahçe stadına gitmek onların da bizim stadımıza gelmesi gibi şeylerin olmasını istiyorum. Artık bu çağda özellikle Passolig tarafından bu kadar şeyler yapıldı. Bu kamera sistemleri kuruldu. Bunların da oynanabileceğini keyifle oynanabileceğini düşünüyorum. Bayın Başkan yeteri kadar anlattı fikirlerimizi. Aynı fikirde olduğumuzu da beyan etti. Biz Galatasaray'ı Vodefone Arane'da ağırlamaktan büyük keyif alacağız. İnşallah güzel bir atmosfer oluşur. Konuşmamız içerisinde Sayın Başkan söyledi Konya'da maçı beraber oynadık. Keyifli de bir maçtı. Bu İstanbul'da da olur. Vodefona Arena'da olur. Türk Telekom Arena'da olur. Güzel de olur. Bizim niyetimiz o ama ben toplantı içerisinde de söyledim artık deplasmana giden takımın biletlerini kulüplere verilip kulüpler üzerinden satılması gerekiyor. O taraftardan sorumlu onların yapmış olduğu her hangi bir olaydan sorumlu olan kulüpler oluyor. Bizim kontrolümüz altında olması gerekiyor. Aynı fikirde olduğumuzu beyan ettik. Hayırlısı olur biz bekliyoruz" dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİDE TAM KADRO!

"TAŞKINLIKLARIN OLMADIĞI, DÜNYAYA GÜZEL FOTOĞRAFLARIN SUNULDUĞU MAÇ OLMASINI İSTİYORUM"

Derbi ile ilgili olarak ise Başkan Orman şöyle konuştu: " Dün de bir konuşma sırasında söyledim. Beşiktaş kazanmak isteyecek, Galatasaray da kazanmak isteyecek. Futbolun güzelliği burada. Beşiktaş ve Galatasaray yüzyıllardır maç yapıyor. Birinde kazanıyor birinde kaybediyor, birinde beraberlik oluyor. Taşkınlıkların olmadığı sahada oyuncuların keyfinin verildiği, dünyaya güzel fotoğrafların sunulduğu, herkesin aklında spor olarak kalan bir maç olarak kalacağı bir maç olmasını istiyorum. Biz de gidiyoruz Sayın Başkanla beraber maçı izliyoruz. Elimize bir şey yok ki oyuncular var teknik kadrolar var. Allah yardımcımız olsun."