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Eto’o hakkında flaş karar!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 19:25 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 19:46
Eto’o hakkında flaş karar!
Eto’o hakkında flaş karar!

Antalyaspor'un yıldız oyuncusu Samuel Eto'o süresiz kadro dışı bırakıldı.

Samuel Eto'o, kendisini eleştiren Başkan 'e verdiği sert cevap sonrası süresiz kadro dışı bırakıldı. Eto'o sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bilemiyorum, belki de bazıları 'siyahi' olduğum için saygı duymuyorlardır. Ama ben bu oyuna gelerek bulunduğum seviyeden inmeyeceğim" ifadesinde bulunmuştu.

Antalyaspor bugün yaptığı yönetim kurulu toplantısı sonrasında Eto'o'yu süresiz kadro dışı bırakma kararı aldı. Bugün yapılan antrenman öncesi tesislerde Samuel Eto'o'ya kadro dışı bırakıldığı söylenerek, yaptığı açıklamalar için de savunma istendi.

Karar sonrası Antalyaspor Kulüp Başkanı Ali Şafak , idmanda yer alan futbolcularla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı.

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