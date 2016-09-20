Fenerbahçeli yıldızdan o karara tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oldu.

O KARARA TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmada iki asist yaparak maçın adamı olarak gösterilen Lens, oyundan çıkarak yerine Moussa Sow oyuna girdi. Hollandalı yıldız bu karara bir hayli üzüldü.

SOW'UN GOLÜNE SEVİNMEDİ

Lens'in yerine oyuna giren Sow, karşılaşmanın 73. dakikasında Emenike'nin verdiği pasta topu ağlara gönderdi. Oyundan alınan Lens, yedek kulübesi sevinirken bu gole hiçbir tepki göstermedi.