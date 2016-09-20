İnanmasam gelmezdim

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, üst üste alınan 3 yenilginin ardından tüm sorumluluğu üzerine alarak, “Bu durumun üstesinden geleceğiz” dedi

Trabzonspor'da üst üste alınan şok mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Ersun Yanal, sorumluluğu üzerine aldı. Başkan Muharrem Usta ve yönetim kurulu üyeleriyle bir görüşme yapan teknik direktör Ersun Yanal'ın, "Sezon başında takımın içinde bulunduğu durumu bilerek geldim. Eğer bu kulübü ayağa kaldıramayacağımıza inanmasam burada olmazdım. Şu an içinde bulunduğumuz durum geçici ve üstesinden geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum" dedi. Yanal'ın sıkıntılı dönemi birkaç maçlık galibiyet serisi ile atlatabileceklerini belirttiği öğrenildi.



ŞİMDİ SIRA YEDEKLERDE

Trabzonspor'da yarın Türkiye Kupası'nda Serhat Ardahan ile oynanacak maçta genç ve yedek kalan oyuncuların forma bulması bekleniyor. Bugüne kadar oynamayan Ramil, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Akakpo ve Esteban'ın bu maça 11'de başlayacağı gelen haberler arasında.