Kayserispor uzatmada tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda uzatmaya giden maçta Kayserispor, Orhangazispor'u 3-2 yenerek tur atladı.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig temsilcisi Orhangazispor, Süper Lig takımı Kayserispor'u konuk etti. A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanan maçın 90 dakikası 2-2 berabere sona erdi. Uzatmalara giden karşılaşmada Welliton'un golüyle skoru 3-2'ye getiren Kayserispor tur atlayan taraf oldu.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 0 (Furkan Çakırca)

Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 1 (Umut Sönmez)

Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 2 (Levent Gülen)

Orhangazispor: 2 - Kayserispor: 2 (Serdar Gökkaya)

Orhangazispor: 2 - Kayserispor: 3 (Welliton)