Kupada Ofspor fırtınası!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda, Spor Toto 2. Lig ekibi Ofspor, sahasında Spor Toto Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor'u 5-3 yenerek bir üst tura çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı Ofspor - Kardemir Karabükspor maçıyla başladı. A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanan maçta 2. Lig temsilcisi Ofspor, sürpriz bir sonuca imza attı ve Süper Lig takımı Kardemir Karabükspor'u 5-3 yenerek tur atladı.

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Ofspor: 0 - Karabükspor: 1 (İlhan Depe)

Ofspor: 1- Karabükspor: 1 (Niyazi Çolak)

Ofspor: 2 - Karabükspor: 1 (Canberk Özçakır)

Ofspor: 2 - Karabükspor: 2 (Vladimir Rodic)

Ofspor: 2 - Karabükspor: 3 (Ömer Çelik)

Ofspor: 3 - Karabükspor: 3 (Onur Ramazan Toprak)

Ofspor: 4 - Karabükspor: 3 (Canberk Özçakır)

Ofspor: 5 - Karabükspor: 3 (Nevzat Bilen)

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

6. dakikada Kardemir Karabükspor, golü buldu. Gelişen konuk takımın atığında İlhan Depe'nin, ceza alanı dışı sağ çaprazından aşırtma vuruşunda kaleci Yunus Emre Kırdal'ın müdahale edemediği top filelere gitti: 0-1

17. dakikada Ofspor, beraberliği yakaladı. Emre Aydın'ın savunmanın arkasına uzun pasında Canberk Özçakır, topu altı pas içindeki Niyazi Çolak'ın önüne bıraktı. Bu futbolcu da gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

43. dakikada Ofspor, penaltı golüyle öne geçti. Bu dakikada ceza alanı sağ tarafında Emre Aydın, Mert Güney ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca karşılaşmanın hakemi Caner Ak, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Canberk Özçakır, topu kaleci Ercüment Kafkasyalı'nın sağ üst köşesinden filelere gönderdi: 2-1

45+2. dakikada bu kez Kardemir Karabükspor, beraberliği sağladı. İlhan Depe'nin sağdan ortasında, savunmanın uzaklaştıramadığı top Rodic'in önüne düştü. Bu futbolcu da yakın mesafeden gelişine vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-2

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kardemir Karabükspor, 47. dakikada tekrar öne geçti. Sol çaprazdan ceza alanı son çizgisine doğru inen Isaac, topu Ömer Çelik'in önüne çıkardı. Bu futbolcunun da uygun durumda yakın mesafeden yerden şutunda top ağlara gitti: 2-3

52. dakikada Ofspor, eşitliği yakaladı. Savunmanın hatasında ceza alanı içinde topu önünde bulan Onur Ramazan Toprak, kaleci ile karşı karşıya kalarak topu yerden bir vuruşla filelere yolladı: 3-3

59. dakikada bu kez Ofspor, öne geçti. Oğuz Yıldırım'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden kurtulan Canberk Özçakır'ın şutunda, yerden seken top yan direğe çarparak filelere gitti: 4-3

70. dakika Ofspor, beşinci golü buldu. Onur Ramazan Toprak'ın sağdan ortasında, yakın mesafede iyi yükselen Nevzat Bilen, kafayla topu filelere gönderdi: 5-3

Ofspor, karşılaşmadan 5-3 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Stat: Of İlçe

Hakemler: Caner Ak, Ata Yıldırım, Murat Ergin Gözütok

Ofspor: Yunus Emre Kırdal, Oğuz Yıldırım, Fatih Kaan Arıman, Barış Kasaroğlu, Arif İşçi, Emre Aydın (Dk. 56 Nevzat Bilen), Sergen İlhan, Mustafa Emin Birinci, Hamdi Dereli, Canberk Özçakır (Dk. 88 Muhammet Fettahoğlu), Niyazi Çolak (Dk. 46 Onur Ramazan Toprak)

Kardemir Karabükspor: Ercüment Kafkasyalı, Hakan Aslantaş, Mert Güney, Tayyib Talha Sanuç, Mahmut Akan, Fatih Atik, Ömer Çelik (Dk. 73 Arif Bostancı), Osman Çelik (Dk. 85 Çınar Tarhan), Rodic, İlhan Depe (Dk. 55 Uğurcan Yasin Tabak), Isaac

Goller: Dk. 6 İlhan Depe, Dk. 45+2 Rodic, Dk. 47 Ömer Çelik (Kardemir Karabükspor), Dk. 17 Niyazi Çolak, Dk. 43 (penaltıdan) ve 59 Canberk Özçakır, Dk. 52 Onur Ramazan Toprak, Dk. 70 Nevzat Bilen (Ofspor)