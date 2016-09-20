Mersin İdmanyurdu'na destek yemeği

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Mersin İdmanyurdu teknik heyet ve futbolcularına Samsunspor galibiyetinin ardından tebrik ve dayanışma yemeği düzenledi.

Kocamaz, bir restoranda verdiği yemekte, futbol camiasının çileli bir camia olduğunu, her dönemde her takımda maddi ve manevi bazı sıkıntılar yaşanabildiğini belirtti.

Yöneticiler olarak bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden Kocamaz, "Ama bu şehrin gerçek sahipleri, bu kentten kazananların, bu kentten ekmek yiyenlerin, hayatını bu kentte idame ettirenlerin de mutlaka elini taşın altına koyması gerekiyor. Maalesef futbol ve futbol camiası nankörlüklerle sıklıkla karşılaşan bir meslek grubu. Başarılı olduğunuzda herkes yanınıza gelir, başarı olamadığınız zaman da hiç kimseyi yanınızda bulamazsınız. Onun için çalışacaksınız ve başaracaksınız." diye konuştu.

Süper Lig'den 1. Lig'e düşmenin herkes tarafından bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini aktaran Kocamaz, şunları kaydetti:

"Eğer bu takım Süper Lig'de kalmış olsaydı, buradaki birçok genç arkadaşımız belki de takımda yer bulamayacaktı. Bu her ne kadar şer gibi görünüyor olsa da bunu hayra dönüştürmek sizlerin elinde. Kent, kendi oyuncularını takımında oynatabilirse, aidiyet duygusu daha da gelişecek ve sizi örnek alan gençler de ilerde ben de Mersin İdmanyurdu'nda oynamaya adayım diyerek daha çok şevklenecek ve sizleri örnek alacak."

Kocamaz, Mersin'den hem Mersin İdmanyurdu'na hem de Türk futboluna çok büyük değerlerin çıkacağına belirterek, ligde karşılaşacakları Denizlispor maçında başarı diledi.

Yemeğe katılan Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve Kulüp Başkanı Hüseyin Çalışkan da takıma tebriklerini ilettiler.