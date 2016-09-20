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- (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 20.9.2016 14:51 Güncelleme Tarihi: 20.9.2016 15:47
Orhangazispor - Kayserispor (Canlı)
Orhangazispor - Kayserispor (Canlı)

Ziraat Kupası 2. turunda oynanan - maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Kupası 2. tur maçında 3. Lig temsilcisi Orhangazispor, Süper Lig takımı Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 15.00'te başlayan Orhangazispor - Kayserispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

ORHANGAZİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!

Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 0 (Furkan Çakırca)

Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 1 (Umut Sönmez)

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