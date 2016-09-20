Orhangazispor - Kayserispor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Orhangazispor - Kayserispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 3. Lig temsilcisi Orhangazispor, Süper Lig takımı Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 15.00'te başlayan Orhangazispor - Kayserispor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
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Maçın gollerini izlemek için aşağıdaki linkleri tıklayın!
Orhangazispor: 1 - Kayserispor: 0 (Furkan Çakırca)