Trabzonspor'da "uçan kombineler" yarın satışa sunuluyor!

Trabzonspor'da, "uçan kombine" biletlerin satışına yarın başlanacağı bildirildi.

Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor'un Akyazı'da yapılan yeni stadyumu için kombine satışları devam ederken, daha önce duyurusu yapılan "uçan kombine" satışlarının da yarın hayata geçeceği belirtildi.

Açıklamada, fiyatlar hakkında da bilgi verilerek, "Türk hava yolları 3'lü paket 855 lira, 6'lı paket bin 710 lira, 9'lu paket 2 bin 565 lira, Anadolu Jet 3'lü paket 825 lira, 6'lı paket bin 650 lira, 9'lu paket 2 bin 475 lira, Pegasus 3'lü paket 855 lira, 6'lı paket bin 710 lira, 9'lu paket 2 bin 565 lira." denildi.

Uçak paketlerinin sadece kombine alanlar için geçerli olacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Uçak paketleri üçlü, altılı ve dokuzlu olarak satın alınabilmektedir. Uçuşlar İstanbul ve Ankara için geçerlidir. Uçak paketleri ekonomi sınıfıdır. Uçak paketleri gidiş dönüş ve tüm vergiler dahil fiyatlardır. Uçak paketleri başkasına devredilemez. Uçak paketleri maçların olduğu haftalar kullanılabilir. Tüm seyahat planları Bordo-Mavi Tur üzerinden yapılacaktır. Seyahat planları uçuş gününden 15 gün önce Bordo-Mavi Tur'a bildirilecektir. Ödemelerde kredi kartı, peşin ödeme ya da kredi kartı mail order geçerlidir."

Uçak iptali ve değişiklikleri durumunda, hava yolları kurallarının geçerli olacağına işaret edilerek, "Rezervasyon esnasında adı-soyadı ve TC kimlik numarası ile seyahat edecek kişi aynı olmalı ve bildirilmelidir. Kesilen biletlerin iadesi veya tarih değişikliği yapılamaz. Kombinesini satın alan taraftarlarımız, passolig tahsilat makbuzlarıyla uçak paketleri için Bordo-Mavi Tur'a başvurmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.