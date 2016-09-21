Amed Sportif'ten Niğde'ye geçit yok

Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur karşılaşmasında Spor Toto 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Amed Sportif, Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup takımı Niğde Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

17'nci dakikada Rıdvan'ın ara pasında sol köşe gönderinin yakınlarında çizgiye kadar inen Taner'in ceza alanına ortaladığı top, rüzgarın da etkisiyle uzak kale direğine çarparak geri döndü. Seken topu Amed Sportif savunması uzaklaştırdı.

82'nci dakikada sol kanatan atak yapan Tekin'in geriye çıkarttığı topu Sıddık, yerden sert bir vuruşla filelere gönderdi: 1-0.

84'üncü dakikada Tekin bu kez sağdan atak yaptı ve topu geriden gelen Deniz'e çıkarttı. Deniz, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Ali Adıgüzel (xxx), Onur İçyer (xxx), Şeyhmus Baysal (xxx),

AMEDSPOR SPORTİF: Levent (x) (Dk.61 Kazım xx)- Koray (xx), Ercan (x) (Dk.14 Erhan xx), Ercüment (xx), Tekin (xx), Şevket (xx), Ahmet (xx), Oğuz (xx), Sertaç (x) (Dk.46 Deniz xx), Sıddık (xx), Mansur (xx)

NİĞDE BELEDİYESPOR: Muzaffer (x)- Mustafa (x) (Dk.75 Semih x), İsmet (xx), Rıdvan (x) (Dk.83 İbrahim), Çağrı (x), Hakan (x), Uğur (x), Alper (x), Ardahan (x) (Dk.83 Aykut), Gökhan (xx), Taner (xx)

GOLLER: Dk.82 Sıddık, Dk.84 Deniz (Amed Sportif)

SARI KARTLAR: Sertaç (Amed Sportif) Ardahan, Gökhan (Niğde Belediyespor)