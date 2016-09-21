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Aytemiz - Sancaktepe Belediyespor maç sonucu

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 01:44
Aytemiz Alanyaspor - Sancaktepe Belediyespor maç sonucu
Aytemiz Alanyaspor - Sancaktepe Belediyespor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Aytemiz , Sancaktepe Belediyespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme maçında Aytemiz , Sancaktepe Belediyepor'a yenilerek kupaya veda etti.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

63.dakikada İlker Avşar'ın attığı golle Sancaktepe Belediyespor, Aytemiz Alanyaspor karşısında öne geçti: 1-0

86.dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Emre Akbaba penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Mücadeleyi 1-0 kazanan Sancaktepe Belediyespor 3. tura yükseldi.


Golü izlemek için tıklayınız

AYTEMİZ ALANYASPOR: 0- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: 1

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