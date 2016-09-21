Burak Yılmaz'dan 2 gol birden!

Çin Süper Lig'de Beijing Guoan, milli futbolcu Burak Yılmaz'ın 2 gol attığı maçta Yanbian Funde'yi 3-0 yendi.

Çin Süper Lig takımlarından Beijing Guoan, Yanbian Funde'yi 3-0 mağlup etti.



BURAK YILMAZ'DAN 2 GOL

Ligin erteleme maçında Beijing Guoan, Workers Stadı'nda Yanbian Funde'yi ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, Burak Yılmaz'ın 11. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. 31 yaşındaki futbolcu, 22. dakikada fileleri bir kez daha havalandırarak durumu 2-0 yaptı. Beijing Guoan, Brezilyalı oyuncu Renato Augusto'nun 36. dakikadaki golüyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda başka gol olmadı ve karşılaşma Beijing Guoan'ın 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Üst üste 4 karşılaşmada fileleri havalandırdıktan sonra, bir önceki maçı boş geçen milli futbolcu, böylece bu sezon görev yaptığı 12. maçında 8. golünü kaydetti.

Beijing Guoan, 9. galibiyetini alarak puanını 36'ya yükseltti ve 25 haftası geride kalan ligde 5. sıraya çıktı. Yanbian Funde ise 32 puanla 9. sırada kaldı.