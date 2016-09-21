Bursaspor'da kritik Serdar Aziz görüşmesi!

Bursasporlu idareciler, Serdar Aziz ile yaşanan ödeme krizini çözmek için yarın İstanbul’da menajeri ile bir araya gelecek.

Bursasporlu idareciler, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Serdar Aziz ile yaşanan ödeme krizini çözmek için yarın İstanbul'da menajeri ile bir araya gelecek.

Yeşil-beyazlı kulüp, 25 yaşındaki defans oyuncusu Serdar Aziz'i 4.5 milyon Euro ile Bilal Kısa, Sercan Yıldırım ve Furkan Özçal'ın bonservisleri karşılığında Galatasaray'a satmıştı. Bursaspor, milli oyuncunun 390 bin Euro'luk alacağı için daha önce 130'ar bin Euro'dan 3 senet verdi. Ancak Serdar'ın kullandığı bir senet protesto edilince iki taraf arasında ödeme krizi yaşandı.

BURSASPOR, HALUK CANATAR İLE GÖRÜŞECEK

İHA'ya konuşan Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, yarın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Bayrampaşa maçı için İstanbul'da bulunacaklarını hatırlatarak, Serdar'ın menajeri Haluk Canatar ile bir araya geleceklerini ve ödemelerle ilgili yaşanan krizi çözeceklerini dile getirdi.

Yeşil-beyazlı kulübün Serdar'a 2017 yılının mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 3 çek vereceği ve 25 yaşındaki oyuncunun da gelen senetleri Bursaspor'a iade edeceği öğrenildi.