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Dev derbinin hakemi belli oldu

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 23:36
Dev derbinin hakemi belli oldu
Dev derbinin hakemi belli oldu

'ın yeni stadı Vodafone Arena'daki ilk derbi için Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararını verdi.

24 Eylül Cumartesi günü oynanacak -Galatasaray derbisini Ali Palabıyık'ın yöneteceği öğrenildi. MHK, sezonun ve Vodafone Arena'nın ilk derbisini yönetecek isimi belirlerken, ince eleyip sık dokudu. Yapılan inceleme ve istatistiklerde Halis Özkahya'nın sakatlığının bulunması, Cüneyt Çakır'ın FIFA seminerinde olması, Umut Meler ve Volkan Bayarslan gibi isimlerin deneyimsiz olması nedeniyle derbiyi yönetecek aday hakem sayısı 3'e indirildi. Bu isimler , Mete Kalkavan ve Ali Palabıyık oldu. Kalkavan, geçen sezon iyi performans sergilese de bu sezona daha vasat başladığı öngörülerek MHK yönetimi tarafından elendi. Hakem atama komitesi, ve Palabıyık arasında uzun süre düşündü ve geçen hafta dinlendirilen Ali Palabıyık'ta karar kılındı.

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