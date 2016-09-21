Fenerbahçeli 3 yıldız kadroya alınmadı

Hollanda A Milli Futbol Takımı'nın 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Belarus ve Fransa ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Danny Blind tarafından açıklanan 29 kişilik aday kadroya Galatasaray'dan Wesley Sneijder çağrılırken, Sarı-kırmızılı futbolcu Nigel de Jong'un yanı sıra Fenerbahçeli Robin van Persie, Gregory Van der Wiel ve Jeremain Lens ise kadroya alınmadı.



Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosu şu futbolculardan oluştu:



Jasper Cillessen (Barcelona), Michel Vorm (Tottenham), Maarten Stekelenburg (Everton), Jeroen Zoet (PSV), Jeffrey Bruma (Wolfsburg), Vurnon Anita (Newcastle United), Stefan de Vrij (Lazio) Jetro Willems, Jorrit Hendrix (PSV), Terence Kongolo, Rick Karsdorp (Feyenoord) Virgil van Dijk (Southampton), Kenny Tete, Joel Veltman (Ajax), Ron Vlaar (AZ Alkmaar), Daley Blind (Manchester United), Davy Klaassen (Ajax),Steven Berghuis (Feyenoord), Jordy Clasie (Southampton), Bart Ramselaar, Davy Pröpper (PSV), Kevin Strootman (Roma), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Wesley Sneijder (Galatasaray), Luuk de Jong, Luciano Narsingh (PSV), Vincent Janssen (Tottenham), Bas Dost (Sporting Lizbon), Quincy Promes (Spartak Moskova).