Haluk Ulusoy: "Fatih Terim özür dilesin"

Fatih Terim-Arda Turan polemiğini, ikiliyi en iyi tanıyan Futbol Federasyonu Eski Başkanı Haluk Ulusoy yorumladı.

A Milli Takım'da yaşanan Arda Turan-Fatih Terim gerginliğine bir yorum da eski Federasyon Başkanı Haluk Ulusoy'dan geldi. Ulusoy, Fanatik'e yaptığı açıklamada, Terim ve Arda konusunda sert ifadeler kullandı. İşte Haluk Ulusoy'un dikkat çeken sözleri:

'TERİM'İ ANLAMIYORUM'

"Türk Milli Takımı kişilerin egolarıyla, kaprisleryle yönetilmez, yönetilemez! Türk Milli Takım formasını giymek, milli maçlarda ülkeyi temsil etmek bir futbolcunun onur ve gurur meselesidir. Milli formayı giyecek kardeşlerimizin en üst düzey ve formda olmaları gerekir. Bu sezon başında dünyanın en iyi takımında forma giyen ve yaptığı asistler, attığı gollerle sezona müthiş başlayıp Türkiye'nin gururu olan Arda'yı milli takıma dahil etmeyen Fatih Terim'i anlamakta güçlük çekiyorum. Tıpkı Türk futbol kamuoyunun bu kararı benimsemediği gibi. Ne Arda ne de milli formayı giyen diğer kardeşlerimiz para için sahaya çıkmaz, onlar kanlarının son damlası akana kadar Ay-Yıldızı temsil etmek için mücadele ederler."

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'TFF VE TERİM ÖZÜR DİLESİN'

"Benim inancım şudur ki, denildiği gibi futbolcu kardeşlerim Türk halkından özür dileyecek bir şey yapmamışlardır. Suçlu aranıyorsa, özür dileyecek biri varsa bu Futbol Federasyonu Başkanı, yönetimi ve milli takım teknik heyetidir. Çünkü geçmişi en iyi bilen ve yaşayan biri olarak söylüyorum, süreci hiç ama hiç iyi yönetemediler!"

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