Orkan Çınar ilk yarıyı kapattı

Gaziantepspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımdaki sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi verdi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında rakip takım oyuncusu Gökhan İnler ile girdiği iki mücadele sonrası sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Gaziantepspor'un 10 numarası Orkan Çınar'ın, 2016-2017 sezonun ilk yarısını kapattığı öğrenildi.

ORKAN'IN ŞANSSIZLIĞI

Konuyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantepspor'un Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Orkan'nın 2,5-3 ay daha sahalarda olmayacağını belirtirken, "Orkan geçen sezon olduğu gibi yine ayak tarak kemiğinden sakatlık geçirmişti. Tedavisine tüm hızıyla devam ediliyor. Sezonun ilk yarısını da kaçırabilir. Maalesef bizim de öyle bir şanssızlığımız var" dedi.

FATAU KASIMPAŞA MAÇINA YETİŞECEK

İspanya'nın Granada takımından Gaziantepspor'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu Mohammed Fatau'nun son durumu hakkında da bilgi veren Kartal, "Fatau biliyorsunuz takıma transferin son günlerinde katıldı. Sadece Beşiktaş ile oynanan hazırlık maçında 75 dakika süre almıştı. Tam olarak hazırlık değil. Çapraz bağlarında bir sorun var. O da giderildiğinde zannediyorum ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağımız Kasımpaşa maçına kadar yetişeceğini düşünüyorum" diye konuştu.