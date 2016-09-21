Samsunspor - Diyarbekirspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda oynanan Samsunspor - Diyarbekirspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçında 1. Lig temsilcisi Samsunspor, 3. Lig takımı Diyarbekirspor'u konuk ediyor.
Saat 16.30'da başlayan Samsunspor - Diyarbekirspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 0-1 Diyarbekirspor (23' Cenk Sarıtaş)
GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 1-1 Diyarbekirspor (44' Murat Gürbüzerol)