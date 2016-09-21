ARKADAŞINA GÖNDER Samsunspor - Diyarbekirspor (Canlı)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

- Diyarbekirspor (Canlı)

  • Giriş Tarihi: 21.9.2016 16:06 Güncelleme Tarihi: 21.9.2016 17:33
Samsunspor - Diyarbekirspor (Canlı)
Samsunspor - Diyarbekirspor (Canlı)

Ziraat Kupası 2. turunda oynanan - Diyarbekirspor maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

Ziraat Kupası 2. tur maçında 1. Lig temsilcisi , 3. Lig takımı Diyarbekirspor'u konuk ediyor.

Saat 16.30'da başlayan maçı A Spor ve Sabah.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR - DİYARBEKİRSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 0-1 Diyarbekirspor (23' Cenk Sarıtaş)

GOLÜ İZLEYİN: Samsunspor 1-1 Diyarbekirspor (44' Murat Gürbüzerol)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.